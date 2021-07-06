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06 июля 2021 года 19:51

Индекс РТС упал по итогам вторника вслед за обвалом нефти и рубля, индекс МосБиржи удержался в плюсе

Москва. 6 июля. Российский рынок акций, демонстрировавший в первой половине дня уверенный рост, к концу торгов вторника перешел к отрицательной коррекции вслед за обвалом нефти и рубля; индекс МосБиржи удержался в легком плюсе лишь благодаря обесценившейся более чем на 1,2% нацвалюте.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 3884,3 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1644,99 пункта (-1,18%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3%.

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,3%), обыкновенные бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,4%), Сбербанка (-1,3%, "префы" потеряли в цене 0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (+2,3%), акции "Газпрома" (+2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Доллар США, умеренно снижавшийся в первой половине дня, к 18:50 МСК вырос на "Мосбирже" на 0,93 рубля по отношению к закрытию понедельника, до 74,39 руб./$1.

Капитализация "Газпрома" уже в первые минуты торгов 6 июля достигла 6,913 трлн рублей, и эта компания поднялась на первое место в России по уровню рыночной капитализации. С лидирующей позиции "Газпром" (MOEX: GAZP) потеснил Сбербанк (MOEX: SBER), капитализация которого в начале торгов вторника составила 6,908 трлн рублей. Смена лидера по уровню рыночной капитализации произошла благодаря активному росту акций "Газпрома" в последние несколько дней, в результате которого бумаги обновили максимум с лета 2008 года. Позитивной динамике акций "Газпрома" способствуют ожидания инвесторов заметного улучшения финансовых показателей компании в 2021 году на фоне высоких цен на газ и, соответственно, роста дивидендных выплат по итогам этого года. Кроме того, в последнее время несколько ослабли риски, связанные со строительством "Северного потока 2". При этом ценные бумаги Сбербанка после дивидендной отсечки за 2020 год, состоявшейся еще в первой половине мая, демонстрируют в целом боковую динамику.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник не продемонстрировали единой динамики. Вместе с тем фондовые площадки Европы, выросшие по итогам торгов 5 июля на 0,1-0,6%, во вторник продемонстрировали уже негативную динамику, упав к закрытию торгов на 0,8-1%.

Американский фондовый рынок открылся 6 июля разнонаправленными изменениями основных индексов, но спустя два часа торгов инициатива на рынке перешла к продавцам (на момент закрытия российских торгов индексы США теряли уже 0,2-1%). В центре внимания рынка на этой неделе - протокол заседания Федеральной резервной системы от 15-16 июня, который будет опубликован в среду в 21:00 МСК. Последние статданные свидетельствуют о высоких темпах восстановления экономики США. Количество рабочих мест в американской экономике в июне увеличилось на 850 тыс., максимальными темпами за 10 месяцев, сообщило в пятницу министерство труда. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июне на 700 тыс. Инвесторы также внимательно следят за динамикой цен на нефть.

В свою очередь цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов во вторник, отступив от многолетних максимумов, которых они достигли в середине дня 6 июля на фоне сообщений о том, что встреча министров ОПЕК+ была отложена. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК во вторник составила $74,77 за баррель, что на 3,1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,67 за баррель, что на 2% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Обсуждение вариантов увеличения нефтедобычи ключевыми участниками сделки ОПЕК+ продолжается после отмены полноформатной встречи министров коалиции в понедельник, говорят источники "Интерфакса". Ранее Россия и Саудовская Аравия согласовали возможность увеличения нефтедобычи ОПЕК+ с августа на фоне растущего дефицита нефти. Обсуждалось несколько вариантов, предполагающих увеличение нефтедобычи с августа на 400 тыс. б/с, а также продление сделки, которая сейчас заканчивается в апреле 2022 года на уровне ограничений в 5,8 млн б/с, до конца 2022 года. Одним из основных вариантов стала возможность ослабления ограничений до апреля (с текущих 5,8 до 2,2 млн б/с), но с продлением срока сделки до конца 2022 года.

ОАЭ поддержали увеличение добычи с августа и готовы придерживаться сделки до апреля 2022 года, однако заявили, что не поддержат продление соглашения об ограничении производства нефти после апреля 2022 года, если референтная база страны для снижения добычи не будет повышена с 3,168 до 3,8 млн б/с. Между тем, агентство Bloomberg пишет со ссылкой на представителей Белого дома, знакомых с обсуждениями, что администрация президента США Джо Байдена призывает ОПЕК+ найти компромиссное решение, чтобы увеличить добычу нефти.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС во вторник, после обновления очередных максимумов (3915 и 1682 пункта), перешли к снижению вслед за ухудшением настроений на зарубежных площадках. Краткосрочная техническая картина станет более негативной в случае закрепления ниже поддержек 3860 и 1625 пунктов, соответственно. Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" поддержало ослабление рубля более чем на 1% к доллару в ходе сессии вторника. Расписки TCS Group стремились к психологически важной отметке 7000 рублей и продолжают пользоваться спросом инвесторов в ожидании дальнейшего развития группы. Накануне в TCS заявили о начале тестирования услуг private banking. В краткосрочной перспективе помешать росту бумаг может разве что сформировавшаяся перекупленность.

"Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 1%, ускорив темпы нисходящего движения во второй половине сессии. Во вторник в регионе поступили не самые воодушевляющие данные из Германии: производственные заказы страны в мае неожиданно снизились на 3,7% к предыдущему месяцу, а индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в июле сократился с 79,8 до 63,3 пункта (ожидалось 75,2 пункта). Торги в США, после трехдневных выходных, начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли порядка 0,2-1%. Инвесторы в условиях перекупленности многих акций воспользовались данными о замедлении темпов роста деловой активности в секторе услуг США в июне как поводом для фиксации прибыли. Кроме того, намерение китайского регулятора ужесточить надзор за национальными компаниями с зарубежным листингом привело к падению их американских депозитарных расписок. Разворот цен на нефть вниз после достижения очередных многолетних максимумов также сыграл на руку продавцам", - считает Кожухова.

В свою очередь инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Иван Малина отмечает, что среди лидеров роста на российском рынке сегодня были акции "Газпрома". Компания не бронировала транзитные мощности на долгосрочных аукционах в понедельник, и рынок отреагировал ростом цен на газ до общей коррекции на рынках после публикации данных о деловой активности в секторе услуг США. "Газпром" не бронировал дополнительные мощности, так как планирует участвовать в краткосрочных аукционах - более гибкое бронирование удобно для компании. Индекс деловой активности в сфере услуг США в июне оказался ниже ожиданий и снизился с максимальных значений до 60,4 пункта. Также ниже ожиданий оказался индекс занятости, что говорит о том, что компании испытывают проблемы с наймом низкоквалифицированных работников, поскольку пока еще действует программа стимулов.

"Индекс МосБиржи в ходе торгов впервые превысил отметку 3900 пунктов. Наибольший вклад в рост индекса внесли бумаги "Газпрома", которые сегодня выросли более чем на 2%, а за последнюю неделю их рост составил 7%. Это позволило "Газпрому" выйти в лидеры среди российских компаний по капитализации, обойдя Сбербанк. Интерес к бумаге обусловлен приближающейся на следующей неделе дивидендной отсечкой (дивидендная доходность по текущим котировкам превышает 4%). Но не только. Корпорация недавно объявила сильные операционные показатели за перовое полугодие, показав рост добычи год к году на 18% и экспорта на 27%, показав один из самых высоких показателей по внешним поставкам за долгие годы. В то же время европейские индексы сегодня торговались в минусе на фоне вышедших слабых данных по индексу экономических ожиданий в еврозоне. Он опустился до минимального значения с января. Опасения новых ограничений, связанные с распространением более опасного "Дельта-штамма" COVID-19, начинают влиять на стратегии рыночных участников", - полагает начальник аналитического отдела компании "РУСС-ИНВЕСТ" Дмитрий Беденков.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 110,99 млрд рублей (из них 22,16 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 11,5 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 10,25 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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