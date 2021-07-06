.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро вслед за падающей нефтью
.
ГЛАВНОЕ
Продажи авто в РФ в июне выросли на 28,7%
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в июне выросли на 28,7% в годовом выражении, а к "доковидному" июню 2019 года - на 9,8%, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. АЕБ повысила прогноз роста рынка авто в РФ на 2021 год до 9,8%
 
Число банкротств среди населения выросло в 2 раза
Граждане РФ стали активнее пользоваться как судебными, так и новыми внесудебными инструментами института личного банкротства для освобождения долгов. Число случаев признания граждан и индивидуальных предпринимателей несостоятельными увеличилось в...
 
ФНБ в июне снизился на 363,5 млрд руб., все долларовые активы конвертированы
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июля составил 13 трлн 574,58 млрд рублей, или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, что эквивалентно $187,57 млрд. На 1 июня объем ФНБ составил 13 трлн 938,079 млрд рублей, или 12,1% ВВП,...
 
Бюджет в 2022 году будет исполнен с профицитом 353 млрд руб.
Действующий закон о федеральном бюджете предполагает дефицит казны в размере 1,25 трлн рублей (2,4% ВВП) в 2022 году и 1,41 трлн (1,1% ВВП) в 2023 году. Превышение расходов над доходами было запланировано и на 2021 год: оно должно было составить...
 
06 июля 2021 года 19:43

Рубль вечером развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро вслед за падающей нефтью

Москва. 6 июля. Доллар и евро перешли к росту на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне нефти, заметно корректирующейся вниз после достижения максимальных отметок за последние несколько лет.

Курс доллара США составил 74,41 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 95,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 74 руб./$1 впервые с 17 мая. Евро стоил 87,93 руб./EUR1, подорожав на 77,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 87,3 копейки - до 80,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне уменьшения аппетита инвесторов к риску и падающей нефти. Дополнительное давление на рубль с началом торгов на биржах США оказал спрос на валюту под репатриацию дивидендных выплат российских компаний.

В центре внимания рынка на этой неделе - протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня, который будет опубликован в среду в 21:00 МСК.

Последние статданные свидетельствуют о высоких темпах восстановления экономики США. Количество рабочих мест в американской экономике в июне увеличилось на 850 тыс., максимальными темпами за 10 месяцев, сообщило в пятницу министерство труда. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июне на 700 тыс.

Между тем, согласно данным, опубликованным ранее во вторник Институтом управления поставками (ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне упал до 60,1 пункта с рекордных 64 пунктов, зафиксированных в мае.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал снижение индекса до 63,5 пункта.

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов во вторник, отступив от многолетних максимумов, которых они достигли накануне на сообщениях о том, что встреча министров ОПЕК+ была отложена.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник упала на 3,38% - до $74,55 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 2,25% - до $73,47 за баррель.

Обсуждение вариантов увеличения нефтедобычи ключевыми участниками сделки ОПЕК+ продолжается после отмены полноформатной встречи министров коалиции в понедельник, говорят источники "Интерфакса".

Между тем, агентство Bloomberg пишет со ссылкой на представителей Белого дома, знакомых с обсуждениями, что администрация президента США Джо Байдена призывает ОПЕК+ найти компромиссное решение, чтобы увеличить добычу нефти.

Несмотря на то, что США не являются участником переговоров, страна "пристально мониторит переговоры ОПЕК+ и их влияние на восстановление мировой экономики от последствий пандемии COVID-19", передает агентство слова представителя Белого дома.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах во вторник российская валюта активно дешевеет как к евро, так и к доллару США. "Доллар укрепляется по отношению к большинству валют развивающихся стран, но рост относительно бразильского реала и рубля выражен более ярко. После отмены запланированной на понедельник встречи министров ОПЕК+ волатильность наблюдается также и в котировках нефти, которая накануне поднялась выше $77 за баррель Brent, а сегодня опустилась ниже $75. На фоне максимальных за последние месяцы запланированных покупок валюты Минфином РФ в июле в объеме 296 млрд рублей волатильность нефтяных цен может оказывать негативное влияние на рубль", - говорит Беспалов.

"Если говорить о зарубежной статистике, то вышедшие чуть ранее данные по непроизводственному PMI США за июнь от ISM оказались хуже прогноза, что также могло повлиять на отношение инвесторов к риску, снизив спрос на соответствующие активы. В среду вечером в США будут опубликованы протоколы с июньского заседания FOMC, которые также могут оказать влияние на рынок на фоне улучшения ситуации на рынке труда в США, на которое указала статистика, вышедшая на прошлой неделе", - подчеркивает аналитик.

"К вечеру на глобальных площадках наблюдалось заметное ухудшение аппетита инвесторов к риску, отразившееся и на российском валютном рынке. Так, в заметном минусе к доллару находились почти все ключевые валюты-аналоги рубля по развивающимся рынкам. Индекс доллара демонстрировал уверенный рост, а доходности десятилетних гособлигаций в США опустились ниже уровня 1,4%, обновив минимум с конца февраля текущего года. Как результат, рубль к окончанию рабочего дня терял около 1,3% к доллару - пара протестировала отметку в 74,8 руб./$1, впервые с начала мая 2021 года. Впрочем, доходности ОФЗ при этом демонстрировали стабильную динамику, поэтому ослабление рубля могло быть вызвано не только глобальным уходом от риска, но и усилением покупок валюты крупными игроками на локальном рынке", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 июля на 8,8 копейки, до 73,266 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,38 копейки, до 87,0034 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 9,69 копейки по отношению к прошлой пятнице (в понедельник торги данным контрактом не проводились из-за нерабочего дня в США, где накануне отмечали День независимости) и составил 73,4244 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 36,3 копейки и составил 73,7506 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 547,307 млн, из которых $524,444 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 22,863 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 9,9 копейки, до 86,9291 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК укрепился на 18,62 копейки и составил 87,3079 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR515,079 млн, из которых EUR193,047 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR322,032 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 6 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 37,2 млрд рублей (при лимите 1,18 трлн и спросе 1 трлн 37,2 млрд рублей) в среднем по ставке 5,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 29 июня, банки разместили 1 трлн 190,7 млрд рублей (при лимите 1,7 трлн и спросе 1 трлн 190,7 млрд рублей) в среднем по ставке 5,47% годовых.

ЦБ РФ 6 июля провел также аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 972,1 млрд рублей при лимите 1,52 трлн рублей и спросе 972,1 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 5,47% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу немного подросли во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,53% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. по сравнению с понедельником - до 5,85% годовых, ставка на срок 3 месяц выросла на 7 б.п. - до 6,51% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 3 б.п. - до 6,59% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 июля 2021 года 09:32
Главный негатив для рубля в текущий момент - бюджетное правило - "Алор Брокер"
Основным негативом для российской валюты в текущий момент является бюджетное правило, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Рубль ослаб во вторник на 1,3%. Можно объяснять это укреплением доллара на мировом рынке или снижением нефтяных цен, вот только...    читать дальше
.
07 июля 2021 года 09:22
Потенциал роста котировок "префов" Сургутнефтегаза в настоящее время ограничен - BCS Express
Значительного потенциала роста котировок привилегированных акций "Сургутнефтегаза" в настоящее время нет, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Локальная слабость рубля спровоцировала обновление исторических максимумов в котировках привилегированных акций "Сургутнефтегаза" во вторник...    читать дальше
.
07 июля 2021 года 09:11
Возможен возврат цены нефти к росту в случае хороших данных по запасам нефти в США - ПСБ
Выход хороших данных по запасам нефти в США (среда-четверг) может вернуть котировки нефти марки Brent в диапазон $75-78 за баррель, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "На фоне неопределенности вокруг ОПЕК+ во вторник прошла волна фиксации прибыли и цена нефти марки...    читать дальше
.
07 июля 2021 года 09:00
Индекс Мосбиржи откроет торги в среду в небольшом минусе - BCS Express
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду в небольшом минусе на фоне сложившегося к утру внешнего фона, говорится в комментарии BCS Express. "Индекс Мосбиржи во вторник успел побывать выше 3900 пунктов, но уверенности в продолжении подъема к отметке в 4000 пунктов сейчас нет. Импульс...    читать дальше
.
07 июля 2021 года 08:30
Рубль слегка укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне возобновившей укрепление нефти
Москва. 7 июля. Доллар и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне возобновившей укрепление нефти.    читать дальше
.
06 июля 2021 года 19:51
Индекс РТС упал по итогам вторника вслед за обвалом нефти и рубля, индекс МосБиржи удержался в плюсе
Москва. 6 июля. Российский рынок акций, демонстрировавший в первой половине дня уверенный рост, к концу торгов вторника перешел к отрицательной коррекции вслед за обвалом нефти и рубля; индекс МосБиржи удержался в легком плюсе лишь благодаря обесценившейся более чем на 1,2% нацвалюте.    читать дальше
.
06 июля 2021 года 18:48
Котировки евробондов РФ во вторник слабо меняются вслед за аналогичной динамикой UST
Москва. 6 июля. Котировки российских еврооблигаций демонстрируют во вторник небольшую разнонаправленную динамику вслед за ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды также лишь незначительно меняются к доходности базовых активов.    читать дальше
.
06 июля 2021 года 18:43
Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи в среду - 3820-3930п - "Велес Капитал"
Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи в среду составляет 3820-3930 пунктов, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "На мировых фондовых биржах во вторник оптимизм пошел на спад, что во многом можно объяснить локальной перекупленностью...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 18:21
Акции "Детского мира" - фавориты сектора ритейла в перспективе 2П21 - МКБ
Акции "Детского мира" являются фаворитами сектора ритейла на российском фондовом рынке в перспективе второго полугодия, считают аналитики "МКБ Инвестиции". "Ритейл на российском рынке остается, пожалуй, единственной отраслью, представители которой сочетают близкие к двухзначным темпы роста и...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 17:54
"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в топ-10 акций США
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США, убрав акции Kellogg Co. и включив в подборку бумаги Camping World Holdings. "Мы исключаем из подборки акции производителя продуктов Kellogg из-за отсутствия краткосрочных катализаторов для дальнейшего роста...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 17:24
Sber CIB рекомендует обратить внимание на бумаги ЛУКОЙЛа, Газпрома и Globaltrans
Аналитики Sber CIB рекомендуют обратить внимание на бумаги "ЛУКОЙЛа", "Газпрома" и Globaltrans в связи с высоким потенциалом роста их котировок в течение года, сообщается в материале инвестбанка. Эксперты полагают, что в третьем квартале текущего года от восстановления российской экономики...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 16:56
Интересны ОФЗ и корпоративные бонды со средними и длинными сроками до погашения - Сбер Управление Активами
Инвесторам стоит сделать ставку на корпоративные и государственные облигации со средними и длинными сроками до погашения, считает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин. "В рублёвых портфелях мы делаем ставку на корпоративные и государственные облигации со средними и длинными...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 16:25
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amedisys с целью $308
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amedisys Inc. с целью $308 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: $270, потенциальная доходность: 14,07%, стоп-приказ: $254, говорится в комментарии инвестиционной компании. Amedisys приобретает Contessa Health, которая является...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 16:01
Инвестиции в акции китайских компаний в текущий момент сопряжены с рисками - "Инвестиционный банк Синара"
Инвестиции в акции китайских компаний в текущий момент сопряжены с определенными рисками, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Китайский регулятор потребовал от Didi Global Inc. и еще двух китайских компаний, которые недавно провели первичные размещения акций в США, удалить их...    читать дальше
.
06 июля 2021 года 15:37
Рубль днем подрастает к доллару и евро благодаря дорогой нефти
Москва. 6 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорогой нефти, котировки которой находятся вблизи максимумов за несколько лет.    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.