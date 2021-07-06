Котировки евробондов РФ во вторник слабо меняются вслед за аналогичной динамикой UST

Москва. 6 июля. Котировки российских еврооблигаций демонстрируют во вторник небольшую разнонаправленную динамику вслед за ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды также лишь незначительно меняются к доходности базовых активов.

Инвесторы сфокусировались на протоколе заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня, который будет опубликован в среду в 21:00 МСК, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

При этом, согласно данным, опубликованным ранее во вторник Институтом управления поставками (ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне упал до 60,1 пункта с рекордных 64 пунктов, зафиксированных в мае.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал снижение индекса до 63,5 пункта.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК во вторник поднялась по отношению к закрытию понедельника на 2,4 базисного пункта и составила 115,164% от номинала, что соответствует доходности 1,631% годовых (снижение к предыдущему дню на 1,3 пункта).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 0,391 базисного пункта и составила 100,699% от номинала (доходность подросла на 0,4 базисного пункта и составила 0,035% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился за день на 0,9 пункта, составив 159,6 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году увеличились на 14,9 базисного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 133,695% от номинала (доходность опустилась на 0,8 базисного пункта по сравнению с предыдущими торгами - до 3,647% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 14,7 базисного пункта - до 128,643% от номинала (доходность уменьшилась на 0,9 базисного пункта, до 3,644% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году поднялись в цене на 4,1 базисного пункта, до 113,758% от номинала (доходность уменьшилась на 1 базисный пункт и составила 1,796% годовых), а с погашением в 2023 году уменьшились в стоимости на 3,2 базисного пункта, до 108,753% от номинала, что соответствует доходности 0,831% годовых (повышение на 0,9 базисного пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подрос на 6,5 базисного пункта - до 125,803% от номинала (доходность уменьшилась на 0,3 базисного пункта - до 3,696% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году поднялись в цене на 8 базисных пунктов - до 111,893% от номинала, что соответствует доходности 2,115% годовых (уменьшение на 1,4 пункта к предыдущему дню).

"Цены российских суверенных еврооблигаций во вторник в основном незначительно подрастают на фоне повышения цен американских Treasuries. Доходность 10-летних американских государственных обязательств опустилась на уровень 1,35%. При этом, если судить по росту CDS на российский долг, обеспокоенность инвесторов тоже повысилась. Обеспокоенность инвесторов вызывает распространение дельта штамма COVID-19 в мире, а также статистика по деловой активности в секторе услуг США за июнь, которая оказалась хуже ожиданий. Но говорить о высокой активности не приходится, инвесторы ждут завтрашней публикации протоколов последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, в которой попытаются найти ответ на вопрос, когда ФРС начнет сворачивать программу помощи экономике", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов.