Рубль днем подрастает к доллару и евро благодаря дорогой нефти

Москва. 6 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорогой нефти, котировки которой находятся вблизи максимумов за несколько лет.

Курс доллара США составил 73,45 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,97 руб./EUR1, подешевев на 18,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,1 копейки - до 79,53 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 июля на 8,8 копейки, до 73,266 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,38 копейки, до 87,0034 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на дневных торгах благодаря дорогой нефти. Накануне котировки "черного золота" обновили максимумы за несколько лет на сообщениях о том, что встреча министров ОПЕК+ была отложена.

Встреча министров ОПЕК+ снова не состоялась в понедельник, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. Секретариат ОПЕК подтвердил отмену встречи.

"После консультаций с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом и вице-премьером РФ Александром Новаком, председателем и сопредседателем министерской встречи ОПЕК+, заседание отменено. Дата следующей встречи будет назначена позднее", - говорится в сообщении.

ОПЕК+ третий день не может договориться об увеличении нефтедобычи с августа. Причина - позиция ОАЭ. Страна не против увеличения добычи, но хочет изменить для себя базу отсчета снижения нефтедобычи - с 3,168 до 3,8 млн баррелей в сутки.

В центре внимания рынка на этой неделе - протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня, который будет опубликован в среду в 21:00 МСК.

Последние статданные свидетельствуют о высоких темпах восстановления экономики США. Количество рабочих мест в американской экономике в июне увеличилось на 850 тыс., максимальными темпами за 10 месяцев, сообщило в пятницу министерство труда. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июне на 700 тыс.

В США в понедельник был нерабочий день, так как День независимости, отмечающийся 4 июля, пришелся на выходной.

Цены на нефть демонстрируют умеренную смешанную динамику, трейдеры ждут ясности в отношении проведения встречи министров ОПЕК+.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник уменьшилась на 0,35% - до $76,89 за баррель. Цена Brent находится недалеко от максимума за 32 месяца, пишет Trading Economics.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,9% - до $75,84 за баррель. При этом котировки находятся вблизи трехлетних максимумов.

"Рубль поддерживает продолжившийся рост нефтяных цен, в остальном принципиально значимых событий для российских активов не произошло. Вторник, вероятно, станет спокойным на события, а завтра инвесторы будут оценивать протокол прошлого заседания ФРС. Рынок во многом уже подготовлен к более жесткой риторике ФРС, и вряд ли спрос на рисковые активы ощутимо снизится после публикации "минуток". Мы продолжаем ждать умеренного укрепления рубля в том числе на фоне продаж валютной выручки фирмами-экспортерами для подготовки к дивидендным выплатам", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Brent впервые с октября 2018 года поднималась над уровнем 77 долларов за баррель и тестировала зону 77,8 доллара, реагируя ростом на отсутствие договоренностей внутри ОПЕК+. Страны альянса решили перенести переговоры на неопределенный срок, что участники рынка восприняли с оптимизмом, надеясь на сохранение нынешних квот. Однако учитывая перекупленность, в краткосрочной перспективе нефтяные котировки может постичь медвежья коррекция. При таком сценарии откат от максимумов ждет и отечественный рынок, тем более что уровни для фиксации прибыли более чем привлекательные, а непрерывный рост наблюдается уже пятый день подряд - покупатели вполне могут взять паузу после активных торговых решений", - отмечает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Банк России во вторник, 6 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 37,2 млрд рублей (при лимите 1,18 трлн и спросе 1 трлн 37,2 млрд рублей) в среднем по ставке 5,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 29 июня, банки разместили 1 трлн 190,7 млрд рублей (при лимите 1,7 трлн и спросе 1 трлн 190,7 млрд рублей) в среднем по ставке 5,47% годовых.

ЦБ РФ 6 июля провел также аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 972,1 млрд рублей при лимите 1,52 трлн рублей и спросе 972,1 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 5,47% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу немного подросли во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,53% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. по сравнению с понедельником - до 5,85% годовых, ставка на срок 3 месяц выросла на 7 б.п. - до 6,51% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 3 б.п. - до 6,59% годовых.