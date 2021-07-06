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06 июля 2021 года 18:43
Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи в среду - 3820-3930п - "Велес Капитал"
Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи в среду составляет 3820-3930 пунктов, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "На мировых фондовых биржах во вторник оптимизм пошел на спад, что во многом можно объяснить локальной перекупленностью (особенно актуально для американских площадок и нефтяных цен). На этом фоне российским активам также недоставало стимулов для повышения. При пробое нефтяными котировками ближайших поддержек и ужесточении риторики ФРС в протоколах заседания негативный настрой может усилиться в середине недели, - отмечает Кожухова. - Индексы Мосбиржи и РТС после обновления очередных максимумов (3915 и 1682 пункта соотвтетсвенно) перешли к снижению. Краткосрочная техническая картина станет более негативной в случае закрепления ниже поддержек в 3860 и 1625 пунктов соответственно. В целом при улучшении фундаментальных факторов индексам еще есть куда расти. Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - диапазон 3820-3930 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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