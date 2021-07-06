Акции "Детского мира" - фавориты сектора ритейла в перспективе 2П21 - МКБ

Акции "Детского мира" являются фаворитами сектора ритейла на российском фондовом рынке в перспективе второго полугодия, считают аналитики "МКБ Инвестиции".

"Ритейл на российском рынке остается, пожалуй, единственной отраслью, представители которой сочетают близкие к двухзначным темпы роста и близкую к двухзначной дивидендную доходность. После бурного роста акций сектора в 2020 году в первом полугодии этого года акции сектора отставали от широкого рынка", - отмечают эксперты.

"В отличие, например, от представителей продуктового ритейла "Детский мир" продолжает демонстрировать рост выручки заметно выше темпов роста торговых площадей, сохраняя при этом высокую рентабельность. Компания подтверждает амбициозные планы, ожидая в перспективе 3-4 лет удвоения продаж. По нашим оценкам, за 2021 год дивидендная доходность бумаги окажется на уровне около 9%, и за счет дальнейшего роста бизнеса уже со следующего года может стать двухзначной к текущей цене", - пишут аналитики.

При этом эксперты отмечают, что для компаний продуктового ритейла в негативном сценарии основным риском они видят возможность зарождения новой волны обострения ценовой конкуренции, которая потребует увеличения доли промо, и, как следствие, снижения маржинальности. Однако пока этот сценарий не является, по их мнению, базовым. Для "Детского мира" же некоторым риском, на их взгляд, представляется неопределенность стратегии развития из-за изменения структуры акционеров.

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