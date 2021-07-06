"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в топ-10 акций США

Название Вес, % Див. доходность на следующие 12 месяцев, % Потенц. доход, % AvalonBay Communities 10 3,0 0,6 BioMarin Pharmaceutical 10 0,0 27,1 Boston Scientific 10 0,0 11,6 Camping World Holdings 10 1,3 44,8 Delta Air Lines 10 0,8 30,1 Elastic 10 0,0 16,7 Hasbro Inc. 10 2,8 13,4 Huntington Bancshares 10 4,5 20,6 Palo Alto Networks 10 0,0 18,3 Uber Technologies 10 0,0 38,4

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США, убрав акции Kellogg Co. и включив в подборку бумаги Camping World Holdings. "Мы исключаем из подборки акции производителя продуктов Kellogg из-за отсутствия краткосрочных катализаторов для дальнейшего роста котировок. Тем не менее мы сохраняем долгосрочно позитивный взгляд на акции компании", - пишут эксперты. При этом аналитики добавили в топ-список акции Camping World Holdings (доступны только квалифицированным инвесторам), крупнейшего дилера по продаже автодомов в США. "Мы видим рост спроса на данном рынке. Ближайшая квартальная отчетность может показать устойчивость данного тренда и привести к переоценке акций компании", - отмечают в "ВТБ Мои Инвестиции". Также аналитики обращают внимание, что котировки акций компании Elastic, добавленные в портфель месяц назад, продемонстрировали высокий рост, показав доходность 24%. Новый состав топ-10 акций США:Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.