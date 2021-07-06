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06 июля 2021 года 17:24
Sber CIB рекомендует обратить внимание на бумаги ЛУКОЙЛа, Газпрома и Globaltrans
Аналитики Sber CIB рекомендуют обратить внимание на бумаги "ЛУКОЙЛа", "Газпрома" и Globaltrans в связи с высоким потенциалом роста их котировок в течение года, сообщается в материале инвестбанка. Эксперты полагают, что в третьем квартале текущего года от восстановления российской экономики выиграют финансовый и транспортный сектора. Нефтегазовые компании выглядят весьма интересными на фоне взлета цен на энергоносители, отмечают они. "Прогноз прибыли на акцию (EPS) для индекса РТС на 10% ниже доковидных уровней, хотя цена на нефть сейчас на 10-15% выше. Большая часть этого роста должна проявиться в нефтегазовом секторе", - указывают эксперты Sber CIB. Аналитики обращают внимание, что "Газпром" выигрывает от дисбаланса спроса и предложения на рынке газа в Европе. "Сейчас цены на газ достигли максимумов с 2018 года - $464 за тысячу кубометров. "Газпром" - один из немногих участников рынка с внушительными резервными мощностями. Дивидендная доходность компании должна превысить 10% в этом году. Котировки акций газовой монополии могут вырасти в течение года на 43% - до 419 рублей", - пишут эксперты. "В первом квартале текущего года у "ЛУКОЙЛа" был самый высокий рост прибыли и свободного денежного потока в секторе. Эффективность в сегменте нефтепереработки и сбыта улучшается. В будущем инвесторы, скорее всего, повысят оценку акций компании: за год котировки бумаги могут вырасти в цене на 18% - до 8081 рубля за штуку", - указывают в Sber CIB. "Globaltrans (одна из ведущих компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок России) - еще один пример циклического бизнеса, которому выгодно восстановление экономики. Ставки на аренду полувагонов заметно выросли - только в июне они взметнулись на 15% по сравнению с маем. Дальнейшее увеличение ставок должно оказать поддержку депозитарным распискам Globaltrans. Потенциал роста бумаг в течение года составляет 30% - до 667 рублей", - пишут аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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