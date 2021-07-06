Интересны ОФЗ и корпоративные бонды со средними и длинными сроками до погашения - Сбер Управление Активами

Инвесторам стоит сделать ставку на корпоративные и государственные облигации со средними и длинными сроками до погашения, считает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.

"В рублёвых портфелях мы делаем ставку на корпоративные и государственные облигации со средними и длинными сроками до погашения. Будущие повышения ключевой ставки - небольшие риски для бумаг с такой срочностью. При этом из-за замедления инфляции к концу года (в том числе благодаря повышению ставки ЦБ) котировки таких облигаций будут расти", - пишет эксперт.

Кроме того, отмечает Малин, среднесрочные и долгосрочные облигации поддержит снижение таргета ЦБ по инфляции - регулятор ещё на прошлой неделе заявлял, что скоро пересмотрит инструменты и цели денежно-кредитной политики.

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