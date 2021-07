Инвестиции в акции китайских компаний в текущий момент сопряжены с рисками - "Инвестиционный банк Синара"

Инвестиции в акции китайских компаний в текущий момент сопряжены с определенными рисками, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Китайский регулятор потребовал от Didi Global Inc. и еще двух китайских компаний, которые недавно провели первичные размещения акций в США, удалить их приложения из магазинов приложений на время проведения анализа кибербезопасности (котировки акций Didi, которые не торговались с пятницы из-за выходных на рынке США, потеряли примерно 25% своей стоимости в ходе электронных торгов до открытия биржи во вторник). Мы с опасением наблюдаем за действиями регуляторов, которые ставят под сомнение многомиллиардный поток запланированных IPO китайских компаний в Нью-Йорке, и, несмотря на сохраняющийся потенциал роста на основе фундаментальных факторов по бумагам таких компаний, как Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd., предостерегаем инвесторов от покупки в ближайшее время акций китайских эмитентов", - отмечает аналитик Сергей Вахромеев.

