Возможно продолжение роста цены GDR TCS Group в ближайшее время - "Велес Капитал"

Возможно продолжение роста котировок GDR TCS Group в ближайшее время, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Расписки TCS Group стремятся к психологически важной отметке 7000 рублей и продолжают пользоваться спросом инвесторов в ожидании дальнейшего развития группы. В краткосрочной перспективе помешать дальнейшему росту бумаг может разве что сформировавшаяся перекупленность, - отмечает эксперт. - Технически при неспособности закрепиться выше 7000 рублей можно ожидать коррекции котировок к 6450 рублям, а далее - к 6000 рублей. Выше указанных отметок имеет смысл держать "длинные" позиции или частично фиксировать прибыль. Среднесрочно "бычий" тренд сохраняет актуальность выше 5000 рублей. На данный момент ADX указывает на силу восходящего движения и не подает сигналов смены текущего тренда, в рамках которого возможны коррекционные снижения".

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