"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует к покупке акции Newmont

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" среди бумаг зарубежных золотодобывающих компаний рекомендуют к покупке акции Newmont Corp.

"Цены на золото, по прогнозам аналитиков "ВТБ Капитала", в 2022 году могут вырасти до $3000 за тройскую унцию, что предполагает более чем 60%-ный рост от текущих уровней. Среди зарубежных золотодобывающих компаний мы выделяем акции Newmont Corp. Компания торгуется по привлекательным мультипликаторам (EV/EBITDA чуть выше 8,75) при рентабельности капитала 12%", - отметили эксперты в своем аудиоподкасте.

Консенсус-прогноз аналитиков от Bloomberg предполагает ожидаемую доходность по бумагам компании на горизонте 12 месяцев на уровне 20%, указали в "ВТБ Мои Инвестиции".

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