Возможен рост цены нефти до $80/барр. на текущей неделе - ПСБ

Возможен рост котировок нефти марки Brent к уровню в $80 за баррель на текущей неделе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цена на нефть марки Brent поднялась выше $77 за баррель - максимум с октября 2018 года - на фоне очередного переноса саммита ОПЕК+. В понедельник стороны так и не смогли достичь консенсуса относительно объемов восстановления добычи и сроков, и встречу вновь отложили без назначения конкретной новой даты. Теперь рынок будет жить в ожидании информации по этому вопросу. До тех пор в фокусе будут данные по запасам от API и Минэнерго США, которые выйдут со сдвигом на день из-за выходного дня в США. Мы полагаем, что котировки нефти марки Brent будут стремиться к $80 за баррель на текущей неделе", - отмечают эксперты ПСБ.

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