Утренние прогнозы: открытие на позитиве

Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России во вторник. Индекс Мосбиржи попробует уйти выше 3900 пунктов.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3870-3890 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3860, 3850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3900, 3920 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник, скорее всего, в небольшом плюсе".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Мы ждем, что импульс к росту российского рынка акций сохранится и во вторник, а индекс Мосбиржи протестирует на прочность отметку 3900 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Ждем, что во вторник покупки российских акций продолжатся, в том числе "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", которые в понедельник не отреагировали на удорожание "черного золота" и выглядели хуже рынка. Внешний фон с утра слабо позитивен: американские фьючерсы торгуются без особых изменений, но при этом продолжают дорожать нефть и металлы. При приближении индекса Мосбиржи к отметке 4000 пунктов спекулятивные "лонги" стоит фиксировать. Это не только психологически важный уровень, но и отметка чуть выше восходящего канала. Вряд ли индексу удастся порвать канал и закрепиться выше".

"Атон": "Фондовый рынок откроется во вторник ростом на 0,5%".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс, получая поддержку от повышения цен на нефть и металлы. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3830-3930 пунктов".