06 июля 2021 года 09:44
Утренние прогнозы: открытие на позитиве
Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России во вторник. Индекс Мосбиржи попробует уйти выше 3900 пунктов.
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3870-3890 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3860, 3850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3900, 3920 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник, скорее всего, в небольшом плюсе".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Мы ждем, что импульс к росту российского рынка акций сохранится и во вторник, а индекс Мосбиржи протестирует на прочность отметку 3900 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Ждем, что во вторник покупки российских акций продолжатся, в том числе "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", которые в понедельник не отреагировали на удорожание "черного золота" и выглядели хуже рынка. Внешний фон с утра слабо позитивен: американские фьючерсы торгуются без особых изменений, но при этом продолжают дорожать нефть и металлы. При приближении индекса Мосбиржи к отметке 4000 пунктов спекулятивные "лонги" стоит фиксировать. Это не только психологически важный уровень, но и отметка чуть выше восходящего канала. Вряд ли индексу удастся порвать канал и закрепиться выше".
"Атон": "Фондовый рынок откроется во вторник ростом на 0,5%".
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс, получая поддержку от повышения цен на нефть и металлы. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3830-3930 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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07 июля 2021 года 09:32
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07 июля 2021 года 09:22
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07 июля 2021 года 09:11
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07 июля 2021 года 09:00
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду в небольшом минусе на фоне сложившегося к утру внешнего фона, говорится в комментарии BCS Express.
"Индекс Мосбиржи во вторник успел побывать выше 3900 пунктов, но уверенности в продолжении подъема к отметке в 4000 пунктов сейчас нет. Импульс... читать дальше
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07 июля 2021 года 08:30
Москва. 7 июля. Доллар и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне возобновившей укрепление нефти. читать дальше
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06 июля 2021 года 19:51
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06 июля 2021 года 19:43
Москва. 6 июля. Доллар и евро перешли к росту на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне нефти, заметно корректирующейся вниз после достижения максимальных отметок за последние несколько лет. читать дальше
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06 июля 2021 года 18:48
Москва. 6 июля. Котировки российских еврооблигаций демонстрируют во вторник небольшую разнонаправленную динамику вслед за ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды также лишь незначительно меняются к доходности базовых активов. читать дальше
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06 июля 2021 года 18:43
Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи в среду составляет 3820-3930 пунктов, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.
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06 июля 2021 года 17:24
Аналитики Sber CIB рекомендуют обратить внимание на бумаги "ЛУКОЙЛа", "Газпрома" и Globaltrans в связи с высоким потенциалом роста их котировок в течение года, сообщается в материале инвестбанка.
Эксперты полагают, что в третьем квартале текущего года от восстановления российской экономики... читать дальше
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06 июля 2021 года 16:56
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06 июля 2021 года 16:25
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06 июля 2021 года 16:01
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"Китайский регулятор потребовал от Didi Global Inc. и еще двух китайских компаний, которые недавно провели первичные размещения акций в США, удалить их... читать дальше
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