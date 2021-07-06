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06 июля 2021 года 09:35

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 6 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В понедельник торги на фондовых биржах США не проводились в связи с выходным днем по случаю Дня независимости.

При этом фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник не демонстрируют единой динамики. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,18%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК поднялся на 0,3%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК опустился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:24 МСК снизился на 0,3%. Резервный банк Австралии заявил о том, что начнет отказываться от мягкой денежно-кредитной политики. С сентября объем программы выкупа активов будет сокращен до 4 млрд австралийских долларов (примерно $3 млрд) с нынешних 5 млрд долларов в неделю, а в октябре суммы покупок будут пересмотрены еще раз. При этом основной сценарий ЦБ по-прежнему не предполагает повышение базовой ставки раньше 2024 года.

В свою очередь цены на нефть растут на торгах во вторник на фоне неопределенности в отношении проведения встречи министров ОПЕК+, при этом WTI дорожает более чем на 2%. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК во вторник составила $77,45 за баррель, что на 0,38% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на 1,3% - до $77,16 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $76,68 за баррель, что на 2,02% выше итогового значения предыдущей сессии.

Встреча министров ОПЕК+ снова не состоялась в понедельник, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. Секретариат ОПЕК подтвердил отмену встречи. "После консультаций с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом и вице-премьером РФ Александром Новаком, председателем и сопредседателем министерской встречи ОПЕК+, заседание отменено. Дата следующей встречи будет назначена позднее", - говорится в сообщении.

ОПЕК+ третий день не может договориться об увеличении нефтедобычи с августа. Причина - позиция ОАЭ. Страна не против увеличения добычи, но хочет изменить для себя базу отсчета снижения нефтедобычи - с 3,168 до 3,8 млн б/с. Встреча была назначена на 16:00 МСК, но после двухчасового ожидания было объявлено, что она не состоится. Все это время между разными министрами шли консультации, которые, по всей видимости, не привели к успеху.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,2 раза к предыдущему торговому дню, но осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 9,13 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,85 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 июля вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,04 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (3-5 июля) 0,07%, составив 720,97 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,7%), "Росбанк-002Р-04" (+0,42%) и "Собкомбанк БО-П01" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "ТМК-001P-02" (-0,65%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,59%) и "Сбербанк-001Р-SBER18" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) завершила размещение 10-летних облигаций с 5-летней офертой серии 001P-21 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 29 июня. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 8,4% годовых. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей.

Росбанк (MOEX: ROSB) установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-002Р-09 со сроком обращения 2 года объемом 20 млрд рублей в размере 7,6% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-4-го купонов. Сбор заявок прошел 5 июля. В ходе маркетинга объем выпуска был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 20 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 13 июля.

OOO "Ипотечный агент ТБ-1" установил ориентир ставки 1-го купона жилищных облигации с ипотечным покрытием класса "А" объемом 5 млрд 622,5 млн рублей на уровне 7,8-8,0% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,03-8,24% годовых. Ранее озвучивался ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 140-160 базисных пунктов к ОФЗ на срок 1,5 года. Номинальный срок обращения выпуска - 13 лет, ожидаемый - 3 года, ожидаемая дюрация - 1,5 года. Сбор заявок на выпуск проходит 5-6 июля. Техразмещение запланировано на 8 июля. В качестве кредитной поддержки выступит младший транш в форме выпуска облигаций класса "Б", приобретаемый оригинатором, банком Тинькофф, в размере 13,5% от портфеля кредитов. В середине июня "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала жилищные облигации с ипотечным покрытием ООО "Ипотечный агент ТБ-1" классов "А" и "Б". Облигации класса "А" будут размещены по открытой подписке, класса "Б" - по закрытой. Дата погашения бумаг обоих классов - 23 марта 2034 года. Объем облигаций класса "А" - 5 млрд 622,5 млн рублей, класса "Б" - 877,5 млн рублей.

ПАО "СИБУР Холдинг" 6 июля проведет сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций с 4-летней офертой серии БО-03 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,85-7,95% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,00-8,11% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. Техническое размещение запланировано на 13 июля. Ранее холдинг выходил на рынок облигаций в мае 2020 года, разместив бонды на 15 млрд рублей по ставке купона 5,5% годовых. Других выпусков российских облигаций в обращении нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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