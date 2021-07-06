Вероятна консолидация индекса Мосбиржи во вторник утром - "Алго Капитал"

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в начале торговой сессии во вторник, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3870-3890 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3860, 3850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3900, 3920 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует эксперт.

Участники российских торгов во второй половине торгового дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать публикация июньского значения индекса деловой активности в непроизводственном секторе США от ISM (17:00 МСК).

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