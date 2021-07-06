Драйверов для укрепления рубля в настоящее время нет - "Алор Брокер"

Драйверов для укрепления рубля по отношению к доллару в настоящее время нет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль в понедельник "отдал" все пятничные завоевания, сделанные на фоне небольшого ослабления курса доллара на мировом рынке. По-прежнему российская валюта игнорирует дорожающую нефть, поскольку "лишние" нефтяные доходы изымаются в Фонд национального благосостояния. В текущем месяце Минфин увеличит скупку валюты примерно на 30%. Драйверов для укрепления рубля нет, пара доллар/рубль будет потихоньку "сползать" к сопротивлению 74,6 руб./$1. Но до выборов в Госдуму курс рубля будет относительно стабильным, девальвационные процессы усилятся после выборов", - пишет в своем комментарии эксперт инвесткомпании.

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