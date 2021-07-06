Вероятен рост котировок нефти в ближайшие недели - "Фридом Финанс"

Вероятно продолжение восходящего движения котировок нефти марки Brent в ближайшие недели, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее дальнейших параметрах, министерская встреча отменена. До принятия новых условий соглашения текущие лимиты добычи будут сохранены. Поскольку потребление растет, в ближайшие недели вероятно продолжение восходящего тренда в нефтяных котировках. К концу торгов 9 июля прогнозируем цену нефти марки Brent в диапазоне $75-80 за баррель", - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке Георгий Ващенко.

Аналитик также обращает внимание, что при сохранении текущих параметров соглашения ОПЕК+ и росте сланцевой добычи в США на 150-250 тыс. баррелей дефицит нефти до конца текущего года не превысит 100 тыс. баррелей в сутки.

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