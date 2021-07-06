Возможен рост цены акций Газпрома к 300-305 руб. в ближайшее время - BCS Express

Котировки акций "Газпрома" могут подняться к уровням в 300-305 рублей за штуку в ближайшее время, сообщается в комментарии BCS Express.

"Акции "Газпрома" (+1,9%) оказались в лидерах в нефтегазовом секторе в понедельник и заняли первое место по обороту на рынке. Подъем полностью оправдан и, на наш взгляд, все еще может быть продолжен, несмотря на локальную перегретость акций. Ближайший ориентир находится в районе 300-305 рублей. При спокойном фоне эти уровни могут быть достигнуты в обозримой перспективе, однако временно может помешать дивидендный гэп, который будет 14 июля. Его размер ориентировочно составит 3,6-4%", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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