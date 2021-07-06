Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник, скорее всего, в плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник, скорее всего, в небольшом плюсе, предполагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Стабильный внешний фон и подъем цен на нефть располагали в понедельник к росту. В итоге к концу вечерней сессии индекс МосБиржи пришел к новым историческим максимумам около 3890 пунктов. Если в ближайшие 1-2 сессии удастся закрепиться выше этого уровня, то далее цели восходящего тренда сместятся к круглой отметке 4000 пунктов. Об ухудшении технической картины можно будет говорить при спуске ниже 3765-3775 пунктов, однако такой сценарий во вторник возможен лишь при резком ухудшении внешнего фона", - пишет аналитик.

Также Карпунин обращает внимание, что, если рассматривать стоимость барреля нефти марки Brent в рублях, то она находится вблизи исторического максимума и на 38% выше среднего значения последних 12 месяцев. "Создается крайне благоприятный фон для акций нефтяников, которые при сохранении текущей конъюнктуры могут продолжить тянуть индекс Мосбиржи наверх. Из крупных "фишек" по-прежнему в первую очередь интересны "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть", - указывает он.

Последний день перед дивидендной отсечкой в акциях "МТС" - в среду бумаги могут открыться снижением примерно на 7%, полагает эксперт инвесткомпании.

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