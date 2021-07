Brent - $77,54 за баррель

Фондовые индексы государств АТР во вторник не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть растут на торгах во вторник

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не демонстрируют единой динамики.

Цена нефти подскочила примерно до $77 за баррель на фоне неопределенности, связанной с дальнейшими действиями ОПЕК+.

Представители стран ОПЕК+ за три дня не смогли договориться об увеличении нефтедобычи с августа. Причина - позиция ОАЭ, которые не против наращивания добычи, но хотят изменить для себя базу отсчета снижения нефтедобычи - с 3,168 до 3,8 млн б/с.

В понедельник встреча министров ОПЕК+ снова не состоялась. Она была назначена на 16:00 мск, но после двухчасового ожидания было объявлено, что переговоры не состоятся. Новой даты заседания пока не объявлено.

По словам аналитиков, это событие было важнейшим для рынков, поскольку торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились из-за выходного дня, сообщает MarketWatch.

"Более высокие затраты на энергию могут разжечь инфляцию и добавить аргументов глобальным центробанкам в пользу сворачивания стимулирования в ближайшие месяцы", - полагает Харприт Бхал из ActivTrades.

Между тем Резервный банк Австралии заявил о том, что начнет отказываться от мягкой денежно-кредитной политики. С сентября объем программы выкупа активов будет сокращен до 4 млрд австралийских долларов (примерно $3 млрд) с нынешних 5 млрд долларов в неделю, а в октябре суммы покупок будут пересмотрены еще раз.

При этом основной сценарий ЦБ по-прежнему не предполагает повышение базовой ставки раньше 2024 года.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:24 мск снизился на 0,3%.

Наиболее значительно упала цена бумаг производителя медицинского оборудования Polynovo (-7,6%) и работающей в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта Appen (-5,5%).

Между тем котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличились на 1,1% и снизились на 0,1% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 мск опустился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%.

В том числе значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг представителей биофармацевтической сферы Wuxi Biologics (-8,6%), Alibaba Health Information Technology (-5,6%), CSPC Pharmaceutical Group (-5%) и Sino Biopharmaceutical (-3,3%).

Кроме того, дешевеют акции производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings Ltd. (-2,4%), выпускающей электромобили BYD Co. (-3,2%), производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-4%) и AAC Technologies Holdings (-3,1%).

В то же время растет капитализация биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing (+2,3%), страховщиков Ping An Insurance Co. of China (+1,7%) и China Life Insurance Co. (+0,8%), нефтяной CNOOC (+0,8%), интернет-гиганта Tencent Holdings (+0,6%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:25 мск увеличился на 0,3%.

В том числе существенно растут котировки акций автопроизводителя Nissan Motor (+2,8%) и железнодорожного оператора West Japan Railway Co. (+2,8%). Также дорожают акции инвестиционно-технологической SoftBank Group (+1%), нефтяной Inpex Corp. (+2%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+0,7%).

Потребительские расходы в Японии в мае взлетели по итогам третьего месяца подряд - на 11,6% относительно того же месяца прошлого года. Между тем по сравнению с апрелем они сократились на 2,1%, свидетельствуют опубликованные во вторник официальные данные.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 10,9% и снижение второго на 3,7%, сообщает Trading Economics.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 мск поднялся на 0,3%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,8%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - не изменилась по сравнению с предыдущим днем.

Цены на нефть растут на торгах во вторник на фоне неопределенности в отношении проведения встречи министров ОПЕК+, при этом WTI дорожает более чем на 2%.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК во вторник составляет $77,54 за баррель, что на $0,38 (0,49%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на $0,99 (1,3%) - до $77,16 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,75 за баррель, что на $1,59 (2,12%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Встреча министров ОПЕК+ снова не состоялась в понедельник, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Секретариат ОПЕК подтвердил отмену встречи. "После консультаций с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом и вице-премьером РФ Александром Новаком, председателем и сопредседателем министерской встречи ОПЕК+, заседание отменено. Дата следующей встречи будет назначена позднее", - говорится в сообщении.

ОПЕК+ третий день не может договориться об увеличении нефтедобычи с августа. Причина - позиция ОАЭ. Страна не против увеличения добычи, но хочет изменить для себя базу отсчета снижения нефтедобычи - с 3,168 до 3,8 млн б/с.

Встреча была назначена на 16:00 МСК, но после двухчасового ожидания было объявлено, что она не состоится. Всё это время между разными министрами шли консультации, которые, по всей видимости, не привели к успеху.