06 июля 2021 года 08:56
Рубль во вторник утром слабо укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью
Москва. 6 июля. Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине, поддерживаемый ростом цен на нефть эталонных марок.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,36-73,46 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,38 руб./$1 (-8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 87,1375 руб./EUR1 (-2 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,3 коп. к уровню закрытия 5 июля, до 79,57 рубля.
Доллар при этом оказался на 2,6 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 11,03 коп. выше официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно укрепляется к доллару и евро на старте торгов 6 июля в связи с позитивной динамикой котировок нефти. Как сообщалось, в понедельник встреча министров ОПЕК+ вновь не состоялась и перенесена не неопределенный срок. Альянс за три дня не смог договориться об увеличении нефтедобычи с августа из-за позиции ОАЭ. Страна не против увеличения добычи, но хочет изменить для себя базу отсчета снижения нефтедобычи - с 3,168 до 3,8 млн б/с.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $77,5 за баррель, что на 0,44% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $76,7 за баррель, что на 2,05% выше уровня на закрытие рынка 5 июля.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,34%, китайский CSI300 снижается на 0,59%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 остается вблизи значений на закрытие предыдущей сессии.
В США понедельник был нерабочим днем, так как День независимости, отмечающийся 4 июля, пришелся на выходной. При этом в центре внимания рынка на этой неделе - протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня, который будет опубликован в среду в 21:00 мск.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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