Рубль вечером слегка ускорил снижение к доллару и евро на "тонком" рынке из-за выходного дня в США

Москва. 5 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях "тонкого" рынка из-за выходного дня в США.

Курс доллара США составил 73,47 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 23 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,21 руб./EUR1, подорожав на 26,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 24,6 копейки - до 79,65 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах в условиях "тонкого" рынка. В США понедельник нерабочий день, так как День независимости, отмечающийся 4 июля, пришелся на выходной. При этом в центре внимания рынка на этой неделе - протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня, который будет опубликован в среду в 21:00 МСК.

Последние статданные свидетельствуют о высоких темпах восстановления экономики США. Количество рабочих мест в американской экономике в июне увеличилось на 850 тыс., максимальными темпами за 10 месяцев, сообщило в пятницу министерство труда. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июне на 700 тыс.

Рубль ранее днем не отреагировал на решение Минфина РФ увеличить на треть объем покупки валюты в рамках бюджетного правила. Ведомство с 7 июля по 5 августа направит на эти цели 296 млрд рублей. Объем ежедневных покупок составит эквивалент 13,5 млрд рублей, что на 29% больше, чем в июне (10,5 млрд рублей). Таким образом, дневной объем в июле станет максимальным в 2021 году после возобновления покупок в январе.

Минфин в январе 2021 года вернулся к покупкам валюты после 10 месяцев продаж с ежедневным объемом 7,1 млрд рублей (106,3 млрд рублей). С 7 апреля и дневной, и общий объем вырос до максимального с начала возврата к покупкам - 8,4 млрд рублей (185,7 млрд рублей), в мае - вновь снизился до 6,5 млрд рублей (123,7 млрд рублей).

Цены на нефть эталонных марок повышаются на фоне неопределенности, связанной с дальнейшими действиями ОПЕК+.

Представители стран ОПЕК+ третий день не могут договориться об увеличении нефтедобычи с августа. Причина - позиция ОАЭ, которые не против увеличения добычи, но хотят изменить для себя базу отсчета снижения нефтедобычи - с 3,168 до 3,8 млн баррелей в сутки.

В понедельник встреча министров ОПЕК+ снова не состоялась, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. Она была назначена на 16:00 МСК, но после двухчасового ожидания было объявлено, что переговоры не состоятся.

Новой даты заседания пока не объявлено.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник повысилась на 0,97% - до $76,91 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,1% - до $75,99 за баррель.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, рубль в понедельник слабеет к доллару и евро, а из новостей, напрямую касающихся российской валюты, выделяется увеличение планов Минфина РФ по покупке валюты, а также очередной перенос заседания ОПЕК+. "С 7 июля по 5 августа будет куплено валюты на 296 млрд рублей, или порядка 13,5 млрд рублей ежедневно. Нельзя сказать, что при таких высоких ценах на нефть это должно оказать серьезное влияние на российскую валюту. Также рынки продолжают находиться в ожидании договоренностей ОПЕК+. Участники пока не могут прийти к соглашению по росту добычи из-за позиции ОАЭ, что создает некоторые неопределенности для нефтяного рынка. Американские инвесторы сегодня отдыхают по случаю прошедшего 4 июля Дня независимости США, что снижает активность на рынке. Так что сегодняшнее ослабление рубля не показательно", - отмечает Голубов.

"Необходимо отметить, что сообщение Минфина об увеличении объема покупок валюты на период с 7 июля по 5 августа не оказало никакого влияния на ход торгов. (...) Единого настроения на валютных площадках развивающихся рынков в начале недели не наблюдается. Наряду с рублем незначительное изменение против доллара демонстрировали бразильский реал и турецкая лира, укреплялись индийская и индонезийская рупии, снижался мексиканский песо. При этом общая активность на глобальных рынках была сдержанной ввиду закрытия торговых площадок в США. В целом для рубля фактором поддержки остаются цены на нефть. В частности, стоимость марки Brent сохраняет позиции выше $76 за баррель, что является максимальным уровнем с октября 2018 года", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 6 июля на 26,35 копейки, до 73,354 руб./$1, и уменьшил курс евро на 4,76 копейки, до 87,0272 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились в понедельник на "Московской бирже" из-за нерабочего дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК в понедельник вырос по отношению к пятнице на 13,19 копейки и составил 73,3847 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 324,395 млн, весь объем пришелся на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 0,98 копейки, до 87,032 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 14,81 копейки и составил 87,1263 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR254,044 млн, из которых EUR74,719 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR179,325 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 5,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с пятницей - 5,84% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 5 б.п. - до 6,44% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 4 б.п. - до 6,56% годовых.