Котировки евробондов РФ в понедельник почти не меняются из-за нерабочего дня в США

Москва. 5 июля. Котировки российских еврооблигаций демонстрируют в понедельник лишь слабую разнонаправленную динамику в условиях сниженной активности рынка из-за нерабочего дня в США, так как День независимости, отмечающийся в этой стране 4 июля, пришелся на выходной. В результате суверенные спреды также лишь незначительно меняются к доходности базовых активов, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК в понедельник поднялась по отношению к закрытию пятницы на 1,3 базисного пункта и составила 115,128% от номинала, что соответствует доходности 1,648% годовых (снижение на 1 базисный пункт). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился за день на 1 пункт, составив 160,9 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году увеличились на 9,7 базисного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 133,559% от номинала (доходность опустилась на 0,5 базисного пункта по сравнению с предыдущими торгами - до 3,654% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 2,1 базисного пункта - до 128,483% от номинала (доходность уменьшилась на 0,1 базисного пункта, до 3,654% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году опустились в цене на 2,2 базисного пункта, до 113,709% от номинала (доходность увеличилась на 0,4 базисного пункта и составила 1,807% годовых), а с погашением в 2023 году подросли в стоимости на 1,2 базисного пункта, до 108,776% от номинала, что соответствует доходности 0,826% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подрос на 8 базисных пунктов - до 125,739% от номинала (доходность уменьшилась на 0,4 базисного пункта - до 3,699% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году поднялись в цене на 8,3 базисного пункта - до 111,814% от номинала, что соответствует доходности 2,129% годовых (снижение на 1,4 пункта к предыдущему дню).

"В понедельник российские суверенные еврооблигации торгуются при слабой разнонаправленной динамике. На фоне длинных выходных в США участники рынка продолжают следить за развитием ситуации в ОПЕК+. В четверг и в пятницу министры стран участников ОПЕК+ не смогли окончательно договориться о продлении сделки до конца 2022 года в связи с возражениями ОАЭ и запланировали вернуться к переговорам сегодня, но, судя по последним сообщения информагентств, встреча снова может быть отложена. Среди событий недели можно отметить публикацию протоколов с июньского заседания FOMC в среду. После выхода в прошлую пятницу статистики по безработице в США, которая опередила прогнозы, участники рынка могут уделять особое внимание вопросам, которые обсуждали представители ФРС во время встречи", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов.