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05 июля 2021 года 19:37

Рынок акций РФ закрылся в понедельник повышением благодаря выросшей Европе и нефти, индекс МосБиржи обновил максимум

Москва. 5 июля. Российский рынок акций закрылся в понедельник умеренным повышением основных индексов благодаря растущей нефти в ожидании итогов заседания ОПЕК+ и позитивной динамике фондовых индикаторов Европы; при этом индекс МосБиржи закрылся на историческом максимуме.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 3882,59 пункта (+0,44%), индекс РТС - 1664,55 пункта (+0,29%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали позитивную динамику в пределах 3,1%.

Подорожали расписки TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (+3,1%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Московской биржи" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%, "префы" прибавили в цене 1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), ценные бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Доллар США к 18:50 МСК поднялся на "Мосбирже" на 24 копейки по отношению к закрытию пятницы, до 73,48 руб./$1.

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в пятницу, завершив в плюсе вторую сессию подряд, при этом всем три индекса обновили исторические максимумы после публикации июньской статистики по рынку труда США. Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 850 тыс., максимальными темпами за 10 месяцев. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель вырос на 583 тыс., а не на 559 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до 5,9% с 5,8% в мае. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июне на 700 тыс. и снижения безработицы до 5,7%.

ФРС, вероятно, потребуется начать повышение процентных ставок в конце 2022 года или начале 2023 года, поскольку увеличение госрасходов удерживает инфляцию выше долгосрочного среднего целевого показателя, говорится в сообщении Международного валютного фонда (МВФ). При этом Федрезерв, возможно, начнет сокращать объем программы покупки активов в первом полугодии 2022 года. Аналитики фонда улучшили прогноз роста американского ВВП по итогам 2021 года до 7% с ожидавшихся в апреле 6,4%. Если ожидания оправдаются, это будут самые высокие темпы роста с 1984 года, отмечает агентство Bloomberg.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали в понедельник слабые и разнонаправленные изменения. На рынках сохраняются опасения по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом в регионе. Европейские фондовые площадки, колебавшиеся в первой половине дня в боковом диапазоне, ближе к вечеру смогли выйти в плюс и закрылись повышением на 0,1-0,6%. При этом фьючерс на американский индекс S&P колеблется вблизи уровней закрытия 2 июля. В понедельник торги на фондовых биржах США не проводятся в связи с выходным днем по случаю Дня независимости.

В свою очередь цены на нефть растут в ходе торгов в понедельник в ожидании решений ОПЕК+ об уровнях добычи с августа. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК в понедельник составила $76,79 за баррель, что на 0,81% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $75,85 за баррель, что на 0,92% выше итогового значения предыдущей сессии.

В минувшие четверг и пятницу ОПЕК+ не смог принять решение об увеличении нефтедобычи с августа на 400 тыс. б/с в месяц и продлении сделки до конца 2022 года из-за позиции ОАЭ, которые поддерживают увеличение добычи, но при условии, что для них будет повышена референтная база для снижения нефтедобычи с 3,168 до 3,8 млн б/с. При этом ОАЭ обусловили любой вариант сделки изменением своей базы. Переговоры ОПЕК+ были перенесены на понедельник. В воскресенье в Минэнерго ОАЭ заявили, что не поддержат план других стран ОПЕК+ по продлению соглашения об ограничении производства нефти после апреля 2022 года, если референтная база страны для снижения добычи не будет повышена.

Как отмечает аналитик компании "Велес Капитал" Елена Кожухова, индексы МосБиржи и РТС по итогам торгов в понедельник выросли, при этом рублевому индикатору удалось обновить исторический максимум, поднявшись выше 3880 пунктов. Долларовый индикатор пытался отвоевать сопротивление 1660 пунктов, и к концу торгов это ему удалось. Индексы сохраняют потенциал повышения как минимум в район 3900 и 1690 пунктов соответственно, реализовать который может помешать главным образом ухудшение настроений за рубежом. Лидерами роста 5 июля выступили акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+12,9%, до 245 рублей) и ТМК (+4,2%). В лидерах снижения оказались бумаги "Северстали" и "АЛРОСА". Акции металлургического сектора остаются под давлением в связи с перспективой ввода экспортных пошлин в РФ.

"Бумаги ТМК и "Распадской" идут вверх без видимых фундаментальных причин. C технической точки зрения котировки "Распадской" восстанавливаются от достигнутых на прошлой неделе минимумов с апреля и проверяют на прочность ключевое краткосрочное сопротивление 232 рубля (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Закрепление выше этого уровня указало бы на перспективу развития роста к 250 рублям (район верхней полосы Боллинджера) и впоследствии смены среднесрочного тренда. Пока же индикатор ADX говорит о возможном приходе краткосрочных покупателей, но для подтверждения сигнала лучше дождаться закрепления котировок выше 232 рублей", - считает Кожухова.

По словам аналитика компании "Финам" Артемия Шамшукова, "российские фондовые индексы выросли в понедельник. С технической точки зрения индекс МосБиржи весь день тестировал уровни исторического максимума и сопротивления - 3880 пунктов. Движение вверх несколько затруднено, так как стохастические линии пробивают уровни перекупленности. Уровнем поддержки выступает нижняя граница канала и 50-дневная скользящая средняя - 3730 пунктов. Незавершенный статус переговоров участников ОПЕК+ продолжает подталкивать цены нефти вверх, что поддержало рост российского рынка. В то же время сдерживающим фактором является очередной антирекорд по смертности за сутки от COVID-19 в России. Несмотря на рост цен на металлы, российские металлурги все еще "впитывают" последствия введенных экспортных пошлин и выступают главными аутсайдерами на середину торгов. Резким ростом на природный газ обусловлен идентичный по размеру скачок котировок "Газпрома": стоимость природного газа находится на самом высоком уровне с конца 2018 года".

По мнению аналитика инвесткомпании BCS Express Василия Карпунина, "инициатива остается на стороне покупателей, однако движение наверх происходит достаточно медленно. Внешний фон при этом в целом остается благоприятным для нашего рынка. По индексу МосБиржи в качестве зоны сопротивления выступает район 3875-3890 пунктов. Если он будет пройден, то следующие ориентиры придется смещать в сторону круглой отметки в 4000 пунктов. Что касается "медвежьих" сценариев, то они пока не на повестке. О движении в сторону нижней границы растущего тренда (3670 пунктов) можно будет рассуждать при спуске под зону 3765-3775 пунктов. Без ухудшения внешнего фона такой спуск маловероятен".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 50,33 млрд рублей (из них 7,69 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома", 4,3 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 3,55 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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