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05 июля 2021 года 15:38

Рубль днем слабо дешевеет к доллару и евро в условиях низкой активности торгов

Москва. 5 июля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях сниженной активности рынка из-за нерабочего дня в США.

Курс доллара США составил 73,36 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 11,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,09 руб./EUR1, подорожав на 15 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,2 копейки - до 79,54 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 6 июля на 26,35 копейки, до 73,354 руб./$1, и уменьшил курс евро на 4,76 копейки, до 87,0272 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо снижается к доллару и евро на дневных торгах в условиях сниженной активности рынка. В США понедельник нерабочий день, так как к День независимости, отмечающийся 4 июля, пришелся на выходной.

Рубль не отреагировал на решение Минфина РФ увеличить на треть объем покупки валюты в рамках бюджетного правила. Ведомство с 7 июля по 5 августа направит на эти цели 296 млрд рублей. Объем ежедневных покупок составит эквивалент 13,5 млрд рублей, что на 29% больше, чем в июне (10,5 млрд рублей). Таким образом, дневной объем в июле станет максимальным в 2021 году после возобновления покупок в январе.

Минфин в январе 2021 года вернулся к покупкам валюты после 10 месяцев продаж с ежедневным объемом 7,1 млрд рублей (106,3 млрд рублей). С 7 апреля и дневной, и общий объем вырос до максимального с начала возврата к покупкам - 8,4 млрд рублей (185,7 млрд рублей), в мае - вновь снизился до 6,5 млрд рублей (123,7 млрд рублей).

"Необходимо отметить, что сообщение Минфина об увеличении объема покупок валюты на период с 7 июля по 5 августа не оказало никакого влияния на ход торгов. (. . .) Единого настроения на валютных площадках развивающихся рынков в начале недели не наблюдается. Наряду с рублем незначительное изменение против доллара демонстрировали бразильский реал и турецкая лира, укреплялись индийская и индонезийская рупии, снижался мексиканский песо. При этом общая активность на глобальных рынках была сдержанной ввиду закрытия торговых площадок в США. В целом для рубля фактором поддержки остаются цены на нефть. В частности, стоимость марки Brent сохраняет позиции выше $76 за баррель, что является максимальным уровнем с октября 2018 года. В то же время периодически беспокойство на локальном рынке усиливают негативные новости геополитического характера. В частности, учебные маневры в Черном море в настоящее время явно не добавляют инвесторам аппетита к рублю", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

В центре внимания рынка на этой неделе - протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня, который будет опубликован в среду в 21:00 МСК.

Последние статданные свидетельствуют о высоких темпах восстановления экономики США. Количество рабочих мест в американской экономике в июне увеличилось на 850 тыс., максимальными темпами за 10 месяцев, сообщило в пятницу министерство труда. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июне на 700 тыс.

Цены на нефть перешли к небольшому повышению в понедельник днем в ожидании решений ОПЕК+.

Переговоры министров стран ОПЕК+ относительно уровней добычи нефти с августа, начавшиеся на прошлой неделе, были отложены на понедельник. По данным Bloomberg, большинство государств поддерживает увеличение производства нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) с августа и продление сделки до конца 2022 года.

Исключением являются ОАЭ, которые настаивают на изменении своей референтной базы снижения добычи с 3,168 до 3,8 млн б/с, а также не поддерживают продление сделки ОПЕК+.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник повысилась на 0,34% - до $76,07 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,41% - до $75,07 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1,5%.

"В центре внимания по-прежнему остаются переговоры ОПЕК+, которые так и не были завершены в минувшую пятницу из-за позиции ОАЭ. Эмираты поддерживают смягчение квот в совокупности на 2 млн баррелей в сутки до конца года, однако выступают против продления сделки после апреля 2022 года без пересмотра собственного базового уровня добычи. В этой связи потенциально возможны два варианта в случае отрицательного итога переговоров: сохранение квот на текущем уровне, что может привести к дальнейшему росту цен на нефть, или же полный развал сделки и бесконтрольное увеличение добычи всеми участниками альянса, что может спровоцировать падение котировок", - говорит ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Анна Зайцева.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 5,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с пятницей - 5,84% годовых, ставка на срок 3 месяц опустилась на 5 б.п. - до 6,44% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 4 б.п. - до 6,56% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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