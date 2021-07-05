Индексы Мосбиржи и РТС в целом сохраняют потенциал роста - "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в целом сохраняют потенциал роста, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Фондовые индексы Мосбиржи и РТС сохраняют потенциал повышения как минимум в район 3900 и 1690 пунктов соответственно, реализовать который может помешать главным образом ухудшение настроений за рубежом. Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник - диапазон 3830-3930 пунктов", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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