Главные события недели - Sber CIB

Рейтинговое агентство Fitch в конце недели опубликует обновленный кредитный рейтинг России, отмечают аналитики Sber CIB. Из международных новостей в фокусе инвесторов будет протокол июньского заседания ФРС США в среду, который может прояснить позицию регулятора по вопросу о сворачивании стимулов, указывают в инвестбанке.

6 июля:

- Продажи автомобилей в России за июнь;

- Индексы PMI от Markit и ISM для сферы услуг за июнь в США;

- Розничные продажи за май в еврозоне;

- Промышленные заказы за май, индекс ZEW за июль в Германии.

7 июля:

- Инфляция за июнь в России;

- Протокол июньского заседания ФРС США;

- Публикация обновленного экономического прогноза от Еврокомиссии;

- Отчёт об открытых вакансиях за май в США;

- Промышленное производство за май в Германии.

8 июля:

- Торговый баланс Германии за май.

9 июля:

- Обновление кредитного рейтинга России от Fitch;

- Встреча министров финансов и глав ЦБ "большой двадцатки" с участием главы Минфина США Джанет Йеллен для обсуждения минимальной ставки налога на прибыль компаний;

- Оптовые запасы за май в США;

- Промышленное производство за май во Франции, Италии, Великобритании.

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