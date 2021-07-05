Альфа-банк рекомендует покупать бумаги АЛРОСА с прогнозной ценой 140 руб

Аналитики Альфа-банка рекомендуют покупать бумаги "АЛРОСА" с прогнозной ценой на уровне 140 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста более 10% от текущего уровня, говорится в обзоре банка.

По мнению экспертов, бумага "АЛРОСА" - лучшая инвестиция в горно-металлургическом секторе и защитный актив при текущих трендах в секторе. В моменте котировки бумаг компании в 3К21 могут превысить отметку 150 рублей за штуку, полагают в банке.

Дивидендная доходность акций компании равна 13%, исходя из прогнозных финансовых результатов за 2021 год, отмечают аналитики.

Среди краткосрочных катализаторов роста эксперты указывают следующие:

- Укрепление спроса в сегменте продажи предметов роскоши должно стимулировать сильные продажи в 3К21 и ралли цен на алмазное сырье.

- Низкий уровень запасов у ключевых производителей мидстрима (запасы сырья были в основном распроданы в 1К21) указывает на риски в части предложения бриллиантов. Ралли цен на бриллианты может обеспечить спрос на алмазное сырье, тогда как ключевые производители ограничили потенциал роста производства и истощили свои запасы. Запасы "АЛРОСА" составляют 12,8 млн карат при минимальных требованиях по запасам на уровне 8-8,5 млн карат.

- Рынок может начать учитывать тот факт, что "АЛРОСА" не входит в список компаний горно-металлургического сектора, которые оказались под давлением новой экспортной пошлины, которое вступит в действие с августа 2021 года.

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