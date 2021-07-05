Sber CIB рекомендует покупать бумаги TCS Group с прогнозной ценой $102

Аналитики Sber CIB рекомендуют покупать бумаги TCS Group с прогнозной ценой на уровне $102 за штуку, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Наблюдая за быстрым ростом котировок бумаг TCS Group, сложно поверить, что всего девять месяцев назад компания обсуждала сделку с "Яндексом", в рамках которой она оценивалась лишь около $27,64 за штуку. Сейчас бумаги TCS Group стоят втрое дороже. Мы перешли на оценку компании по сумме составных частей (ССЧ) и рассчитали новую целевую цену - $102 за бумагу. При этом рекомендация остается прежней - "покупать", - пишет аналитик Эндрю Кили.

Развитие сегмента инвестиций и обслуживания МСП обеспечивает потенциал роста в небанковском бизнесе, отмечает эксперт. "Розничные инвестиции и обслуживание малого и среднего бизнеса (МСП), на первый взгляд, это два совершенно разных направления, однако их объединяют два важных фактора. Во-первых, TCS Group предлагает очень привлекательные продукты в обоих этих сегментах, а во-вторых, у них сохраняется большой потенциал органического роста и увеличения рыночной доли в ближайшие годы", - указывает Кили.

Эксперт инвестбанка обращает внимание, что в инвестиционном сегменте поддержку TCS оказывает не только тенденция к изменению модели сбережений населения. Банку также обеспечивает преимущество то, что он фактически первым вышел в сегмент инвестиций для розничных клиентов. Кроме того, теперь он предлагает услуги управления активами, что также может обеспечить потенциал роста, указывает Кили.

"А в сегменте МСП банк только начинает работать с крупными компаниями и использовать обширную базу держателей карт Tinkoff Black (из них лишь 4% - клиенты Тинькофф Бизнес). Мы повысили прогноз выручки для сегмента МСП (по нашим оценкам, в 2021-2023 гг. она будет ежегодно расти на 44%, тогда как прогноз банка составляет 30%). Кроме того, мы прогнозируем, что выручка Тинькофф.Инвестиций в 2023 году достигнет 50 млрд руб. (прогноз банка - 40 млрд руб.). По нашим оценкам, вклад каждого из этих направлений в доналоговую прибыль в 2023 году составит 14%", - пишет Кили.

Перекрестные продажи на фоне роста клиентской базы будут поддерживать рост выручки, указывает эксперт Sber CIB. "В 1К21 число активных клиентов TCS Group превышало 10 млн. Это чуть более 10% от совокупной базы активных банковских клиентов в России. Мы полагаем, что к концу 2023 года у TCS Group будет свыше 18 млн активных клиентов, и перекрестные продажи внутри экосистемы только начинаются (на активного клиента приходится всего 1,5 продукта). По нашим оценкам, количество продуктов, которые генерируют выручку, в ближайшие три года вырастет более чем вдвое (с 15,4 млн в 1К21 до 33,5 млн в конце 2023 года), а выручка до отчислений в резервы в 2021-2023 гг. будет увеличиваться ежегодно на 22%", - отмечает аналитик.

Рост прибыли может поддержать оценочные коэффициенты, полагает Кили. "Коэффициент "цена/прибыль" TCS за последний год повышался вместе с консенсус-прогнозом прибыли. При этом прогнозы на 2022-2023 гг. уже довольно высокие (наши оценки расходятся с консенсусом в пределах 1%), и, следовательно, дальнейшее повышение оценочного коэффициента может быть затруднительным. Вопрос сейчас в том, смогут ли акции TCS Group сохранить текущие высокие коэффициенты. На наш взгляд, это вполне возможно на фоне устойчивого роста прибыли в 2022 и 2023 гг. (прибыль на акцию должна повыситься соответственно на 26% и 23%). Соответственно, даже без дальнейшего пересмотра оценок прогнозы прибыли предполагают значительный потенциал роста котировок", - указывает эксперт инвестбанка.

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