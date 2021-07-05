Рубль, возможно, останется в диапазоне 72-74 руб./$1 в ближайшее время - BCS GM

Курс рубля к доллару, возможно, останется в диапазоне 72-74 руб./$1 в ближайшее время, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Мы считаем, что в отсутствие серьезной коррекции на мировых фондовых рынках и рынке нефти, а также при сохранении текущего геополитического фона курс рубля в ближайшее время останется стабильным в текущем диапазоне 72-74 руб./$1. На конец 2021 года мы продолжаем оценивать курс рубля на уровне 70-72 руб./$1", - отмечает главный экономист BCS GM Владимир Тихомиров.

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