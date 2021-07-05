"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Газпром нефти" с целью 488 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 488 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,4%, стоп-приказ: 420 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Сейчас компания находится на стадии восстановления. Большая часть выручки генерируется благодаря продаже нефтепродуктов, которые используются в сфере транспорта и в различных промышленностях. Также немаловажно отметить, что по мультипликаторам компания торгуется с дисконтом к своим конкурентам - "Роснефти" и "ЛУКОЙЛу", - указывают эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения, бумага двигается в рамках растущего тренда. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 488 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 420 рублей риск на портфель составит 0,58%", - отмечают в "Финаме".

"Газпром нефть" - вертикально интегрированная российская нефтяная компания. Основным владельцем компании является ПАО "Газпром" (более 95% акций).

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