Перспективы акций Tesla негативны - "Инвестиционный банк Синара"

"Инвестиционный банк Синара" негативно оценивает перспективы акций компании Tesla, сообщается в обзоре.

"Компания Tesla пятый подряд квартал продемонстрировала рост поставок автомобилей. За второй квартал текущего года производитель передал покупателям 201250 электромобилей, что более чем вдвое больше 90891 автомобиля, поставленных клиентам год назад. Несмотря на кажущиеся позитивными высокие темпы роста, мы по-прежнему негативно смотрим на акции Tesla и считаем компанию сильно переоцененной", - отмечает аналитик Сергей Вахрамеев.

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