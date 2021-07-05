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05 июля 2021 года 16:17
Перспективы акций Tesla негативны - "Инвестиционный банк Синара"
"Инвестиционный банк Синара" негативно оценивает перспективы акций компании Tesla, сообщается в обзоре. "Компания Tesla пятый подряд квартал продемонстрировала рост поставок автомобилей. За второй квартал текущего года производитель передал покупателям 201250 электромобилей, что более чем вдвое больше 90891 автомобиля, поставленных клиентам год назад. Несмотря на кажущиеся позитивными высокие темпы роста, мы по-прежнему негативно смотрим на акции Tesla и считаем компанию сильно переоцененной", - отмечает аналитик Сергей Вахрамеев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-TESLA-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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