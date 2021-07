BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Micron Technology, Constellation Brands, Hartford Financial Services Group, Splunk Inc. и Alphabet Inc., говорится в комментарии инвесткомпании.

"На этой неделе в топ-5 мы включаем Micron. Крупнейший производитель чипов памяти DRAM и NAND сообщил о двузначном росте выручки и трехзначном росте прибыли на акцию в финансовом III квартале 2021 года, преодолев проблемы с поставками в отрасли. Micron наращивает объемы производства для удовлетворения спроса и выигрывает за счет роста цен. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" по акциям компании и целевую цену на 12 месяцев на уровне $105", - пишут эксперты.

Новичок в топ-списке - Constellation Brands, крупный производитель алкогольных напитков. "Компания 30 июня отчиталась за первый финансовый квартал 2022 года. Скорректированная EPS составила $2,51 против $2,30 годом ранее. EPS оказалась выше консенсуса ($2,36) на фоне более высокой выручки в сегменте пивных напитков, вина и крепких напитков, чем ожидалось. Мы подтверждаем прогноз EPS на 2022 год на уровне $10,80 и на 2023 год на уровне $12,50. Оба прогноза выше консенсуса и предполагают рост выручки в сегменте пивных напитков на уровне 6-9%. Мы подтверждаем "покупать" по бумагам с целевой ценой $272", - отмечают в инвесткомпании.

"Сохраняем в топ-5 одну из ведущих страховых компаний Hartford Financial Services Group. Акции компании растут в цене с конца марта, когда конкурирующая Chubb сделала предложение о покупке Hartford по цене более $67 за акцию, а в середине апреля цена выкупа была повышена до $70 за акцию. Правление Hartford считает, что соглашаться на выкуп не в интересах акционеров, однако предложение Chubb фактически установило нижнюю границу для котировок Hartford. Вне зависимости от реализации сделки мы ожидаем, что в ближайшие несколько лет ROE компании Hartford будет выше среднего среди аналогов, так как менеджмент активно повышает цены и сокращает операционные расходы", - пишут аналитики.

"Splunk, растущая компания в сегменте ПО для анализа данных, представила слабую отчетность на фоне изменения бизнес-модели. Однако, как Adobe, так и Autodesk проходили аналогичный процесс перехода от модели вечной лицензии к модели лицензии с взиманием равной оплаты, становясь сильнее, добиваясь более существенных темпов роста и наращивая рентабельность. Мы полагаем, что Splunk удастся достичь тех же результатов. По мере ускорения процесса вакцинации и отступления пандемии пострадавшие бизнесы могут рассмотреть возможность увеличения бюджетов на IT-услуги", - указывают эксперты.

"Компания Alphabet поддерживает крупнейшую поисковую систему Google. Alphabet доминирует в области новых разработок для мобильных технологий, общедоступных облачных сервисов, аналитики больших данных, искусственного интеллекта и виртуальной/дополненной реальности, - отмечают аналитики. - Компании удалось заметно восстановиться после спада на рынке рекламы во II квартале 2020 года из-за пандемии. Мы видим, что в I полугодии 2021 года сохраняются высокие темпы роста".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.