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05 июля 2021 года 15:05
BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "РусАл", "Газпром", "АЛРОСА", ВТБ и "Северсталь", говорится в комментарии инвесткомпании. "Сохраняем в топ-5 "РусАл" в свете благоприятной ситуации на мировом рынке алюминия. Цены на металл выросли на 11% за квартал и на 26% с начала года. В результате мы ждем хороших результатов за II квартал 2021 года по МСФО, и позитив может сохраниться, если конъюнктура останется сильной, - пишут эксперты. - Компания, вероятно, больше других пострадает от потенциального введения временных экспортных пошлин в 15% на цветные металлы в России, но потери составят лишь около 8% от чистой прибыли по M2M, а снижение рыночной капитализации не должно превысить 3%. Мы видим потенциал дальнейшего роста бумаги, которая сейчас торгуется с привлекательным M2M P/E 2,3x". По-прежнему в лидерах "Газпром" - российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. "Катализаторы для бумаги - улучшение консенсуса по прибыли за 2021 год и завершение строительства "Северного потока 2" (США фактически перестали противодействовать проекту). Потенциальный сюрприз по дивидендам был реализован в середине апреля", - отмечают аналитики. "В наших фаворитах "АЛРОСА" - российская группа алмазодобывающих компаний. Продолжается рост цен на бриллианты на фоне сильного дефицита предложения при высоком спросе в США, что, в свою очередь, должно стать фактором поддержки для рынка алмазов. Низкий уровень запасов у производителей и огранщиков в сочетании с восстановлением производственной активности в Сурате с замедлением темпов распространения COVID-19 должен еще больше поддержать торговлю алмазами. Мы ожидаем, что продажи "АЛРОСА" будут высокими по крайней мере в краткосрочной перспективе, что с учетом недавнего скачка цен на алмазы может обеспечить сильные результаты за I полугодие с ожидаемой дивдоходностью за полугодие на уровне 6-8%", - указывают в инвесткомпании. Позитивно смотрят эксперты на перспективы акций банка ВТБ. "Результаты за 5 месяцев 2021 года по МСФО подтвердили достижимость годового прогноза прибыли в 250-270 млрд руб., что принесет дивдоходность около 12% при коэффициенте выплат 50% от прибыли. Поддержку акциям банка в ближайшее время может оказать все еще низкая оценка, а релиз результатов за II квартал 2021 года по МСФО в августе может стать следующим катализатором", - отмечают в BCS Global Markets. "По нашим оценкам, "Северсталь" останется фундаментально недооцененной даже в случае снижения российских экспортных и внутренних цен на 15%, а дивдоходность по M2M составляет 29% (сейчас M2M DY около 40%). Таким образом, мы видим потенциал дальнейшего роста котировок бумаг компании", - указывают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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