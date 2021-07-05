Дивидендные платежи усилят волатильность рубля в течение лета - "Инвестиционный банк Синара"

Дивидендные платежи усилят волатильность курса рубля в течение летних месяцев, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"На июнь-август приходится летний сезон дивидендных выплат. Российские компании собираются направить на эти цели 1,8 трлн руб. ($25,3 млрд). В текущем году сезон выплат будет более концентрированным, чем в прошлом, когда дивидендные выплаты госбанков были перенесены на осень. Экспортеры будут активными участниками на валютном рынке, так как для выплаты дивидендов им понадобится конвертировать выручку в рубли. По нашим оценкам, они продадут на валютном рынке $15,7 млрд, что усилит волатильность курса рубля", - пишет старший экономист банка Сергей Коныгин.

Одновременно с дивидендными платежами, указывает эксперт, на курс рубля будут влиять и другие факторы, в том числе покупка Минфином валюты в рамках бюджетного правила и уплата налогов экспортерами.

"Особо мы выделяем периоды, в течение которых выплата дивидендов окажет негативное влияние на валютный курс рубля, а именно в период выплат держателям депозитарных расписок - с 15 по 22 июля и с 31 июля по 7 августа. Позитивное же влияние на курс рубля будет, вероятно, оказываться с 7 по 14 июля и с 24 по 31 августа, поскольку на эти даты будут приходиться неделя налоговых платежей и продажа экспортерами иностранной валюты для выплаты дивидендов акционерам, являющимся российскими резидентами", - отмечает Коныгин.

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