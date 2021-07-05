"Финам" рекомендует покупать акции General Electric с прогнозной ценой $15,73

"Финам" рекомендует покупать акции General Electric Co. с прогнозной ценой $15,73 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 16,7% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик отдела анализа акций инвесткомпании Наталия Пырьева отмечает следующие факторы привлекательности бумаги:

- В 2021 году компания анонсировала разработку мощнейшего ветрогенератора Haliade-X 13 MW для оснащения британской станции Dogger Bank мощностью 3600 МВт, а также для американского проекта Ocean Wind мощностью 1100 МВт.

- General Electric работает над запуском электростанции Long Ridge, которая станет первой специально построенной водородной электростанцией в США и первой в мире, смешивающей водород в газовой турбине GE H-класса.

- Возвращение в эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX способствует росту бизнеса авиационного подразделения компании за счет увеличения числа заказов на двигатели LEAP, используемые в данной модели. В первом квартале текущего года объем заказов на двигатели LEAP вырос в 23,5 раза - с 6 единиц годом ранее до 141 единиц.

General Electric - американский промышленный конгломерат, занимающийся разработкой, производством и продажей различных категорий продукции. Компания работает в следующих сегментах: электроэнергетика, возобновляемая энергетика, авиация, здравоохранение, финансы.

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