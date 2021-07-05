Цена нефти пока продолжает оказывать поддержку рублю - "Велес Капитал"

Цена нефти марки Brent в целом пока продолжает оказывать поддержку курсу рубля, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Рубль демонстрировал минимальное изменение в паре с долларом к середине дня в понедельник. Сообщение Минфина об увеличении объема покупок валюты на период с 7 июля по 5 августа не оказало никакого влияния на ход торгов (ведомство увеличит объем дневных покупок почти на 30% (до 13,5 млрд руб. в день), что станет максимальным дневным объемом с момента, когда Минфин возобновил покупку валюты во второй половине января 2021 года, - отмечает аналитик Юрий Кравченко. - В целом для рубля фактором поддержки остаются цены на нефть - стоимость барреля нефти марки Brent сохраняет позиции выше $76, что является максимальным уровнем с октября 2018 года. В то же время периодически беспокойство на локальном рынке усиливают негативные новости геополитического характера".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.