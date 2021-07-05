"Финам" рекомендует фиксировать прибыль в "префах" Транснефти

Аналитики "Финама" рекомендуют инвесторам фиксировать прибыль в привилегированных акциях "Транснефти" в текущий момент, говорится в комментарии инвесткомпании.

"После реализации потенциала (с момента рекомендации от 7 апреля привилегированные акции "Транснефти" выросли на 18,9% и превысили нашу целевую цену в 175535 рублей) мы ставим рекомендацию по "префам" компании на пересмотр и планируем в ближайшее время учесть в прогнозной цене последнюю отчётность компании и решения ОПЕК+ по уровню добычи нефти. Однако основной "апсайд" в данной истории, на наш взгляд, уже отыгран, в связи с чем сейчас сложилась удачная ситуация для фиксации прибыли", - отмечает эксперт Сергей Кауфман.

"С технической точки зрения, котировки привилегированных акций "Транснефти" вплотную приблизились к верхней границе широкого боковика, в котором находятся с конца 2018 года. При этом индекс относительной показывает высокий уровень перекупленности, что увеличивает вероятность локальной коррекции", - указывает он.

Дальнейшее движение цены привилегированных акций "Транснефти", на взгляд аналитика "Финама", будет зависеть от скорости восстановления добычи нефти в РФ, способности менеджмента и дальше сокращать удельные операционные затраты на транспортировку, а также уровня ежегодного роста тарифов.

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