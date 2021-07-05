Долгосрочные инвестиции в акции Alibaba сопряжены с повышенными рисками - BCS Express

Долгосрочные инвестиции в акции Alibaba Group Holding Ltd. сопряжены с повышенными рисками ввиду сложности во взаимоотношениях компании с властями Китая, говорится в комментарии эксперта BCS Express Никиты Покровского.

Аналитик также отмечает, что, как стало известно в прошедшую пятницу, основатель и основной владелец Alibaba Джек Ма вместе с другим крупным акционером компании Джо Цаем взяли несколько кредитов на личные цели под залог принадлежащих им акций.

"Техническая картина на недельных и дневных графиках пока находится на стороне сценария роста. Текущие уровни можно рассматривать для открытия длинных позиций. Целью для роста может выступать зона $240. "Стоп" можно разместить в районе $205. Сделку стоит отнести к высокорискованным. Если цена акций пробьет минимум 13 мая ($205), то может снизиться до диапазона $195-200", - указывает Покровский.

Консенсус-прогноз аналитиков по акциям Alibaba находится на уровне $294 за акцию, что на 35% выше последнего закрытия ($218), отмечает аналитик инвесткомпании.

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