"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует покупать акции ArcelorMittal

"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует покупать акции металлургической компании ArcelorMittal с прогнозной ценой на уровне 36 евро за штуку, сообщили аналитики инвестиционной платформы в своем аудиоподкасте.

"Наш позитивный взгляд обусловлен высоким базовым спросом и ценами сталь - хорошие прогнозы по прибыли в первом полугодие, упрощенный портфель и самопомощь для повышения устойчивой доходности с возможностью для более высокой маржи EBITDA группы, которая превысит предыдущие максимальные значения. Мы думаем, что после завершения уже объявленного обратного выкупа акций на сумму $1,2 млрд компания, скорее всего, решит выплачивать особые дивиденды, учитывая рост цен на акции (+ 36% с начала текущего года). Политика компании по возврату капитала включает базовый дивиденд + 50% избыточного свободного денежного потока при условии, что чистый долг / EBITDA ниже 1,5x. Компания обладает значительным потенциалом роста и привлекательна для включения в инвестиционный портфель", - отметили эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.