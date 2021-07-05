Рынок акций РФ после позитивного открытия вернулся к уровням закрытия предыдущего дня

Москва. 5 июля. Рынок акций РФ, открывшись в понедельник умеренно позитивной динамикой котировок blue chips благодаря обновлению основными американскими индексами исторических максимумов, спустя час торгов вернулся к уровням закрытия предыдущего дня вслед за наметившимся ухудшением ситуации на мировых фондовых площадках и нейтральной динамикой нефтяных цен.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3864,2пункта (-0,03%), индекс РТС - 1660,53 пункта (+0,05%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,3%. Продолжают обновлять максимумы с лета 2008 года ценные бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP)

Подорожали акции "Газпрома" (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (+0,7%), ценные бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%),

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,9%), обыкновенные бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%, "префы" потеряли в цене 0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%).

Доллар США к 11:00 МСК поднялся на "Мосбирже" на 10 копеек по отношению к закрытию пятницы, до 73,34 руб./$1.

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в пятницу, завершив в плюсе вторую сессию подряд, при этом всем три индекса обновили исторические максимумы после публикации июньской статистики по рынку труда США. Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 850 тыс., максимальными темпами за 10 месяцев. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель вырос на 583 тыс., а не на 559 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до 5,9% с 5,8% в мае. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июне на 700 тыс. и снижения безработицы до 5,7%.

Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

ФРС, вероятно, потребуется начать повышение процентных ставок в конце 2022 года или начале 2023 года, поскольку увеличение госрасходов удерживает инфляцию выше долгосрочного среднего целевого показателя, говорится в сообщении Международного валютного фонда (МВФ). При этом Федрезерв, возможно, начнет сокращать объем программы покупки активов в первом полугодии 2022 года. Аналитики фонда улучшили прогноз роста американского ВВП по итогам 2021 года до 7% с ожидавшихся в апреле 6,4%. Если ожидания оправдаются, это будут самые высокие темпы роста с 1984 года, отмечает агентство Bloomberg.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения на торгах в понедельник. На рынках сохраняются опасения по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом в регионе. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК вырос на 0,4%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:26 МСК прибавил 0,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 МСК снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июне упал до минимума за 14 месяцев на фоне распространения нового штамма COVID-19 и введения карантинных мер. Индикатор опустился до 50,3 пункта по сравнению с 55,1 пунктами в мае. Сводный индекс деловой активности в Китае в июне снизился до 50,6 пункта - минимума с апреля 2020 года. В мае значение индикатора составило 53,8 пункта.

Европейские фондовые площадки снижаются в начале торгов 5 июля на 0,2-0,7%. При этом фьючерс на американский индекс S&P теряет порядка 0,2%, что говорит об ослаблении "бычьих" настроений на мировых фондовых площадках.

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют яркой динамики в понедельник утром в ожидании решений ОПЕК+. Переговоры министров стран ОПЕК+ относительно уровней добычи нефти с августа, начавшиеся на прошлой неделе, были отложены на понедельник. По данным Bloomberg, большинство государств поддерживает увеличение производства нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) с августа и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые настаивают на изменении своей референтной базы снижения добычи с 3,168 до 3,8 млн б/с, а также не поддерживают продление сделки ОПЕК+.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 МСК в понедельник составила $76,18 за баррель, что всего на 0,01% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на 0,4% - до $76,17 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $75,2 за баррель, что на 0,05% выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подешевели на 0,1% - до $75,16 за баррель.

"Инициатива остается на стороне покупателей, однако движение наверх происходит достаточно медленно. Внешний фон при этом в целом остается благоприятным для нашего рынка. По индексу МосБиржи в качестве зоны сопротивления выступает район 3875-3890 пунктов. Если он будет пройден, то следующие ориентиры придется смещать в сторону круглой отметки в 4000 пунктов. Что касается "медвежьих" сценариев, то они пока не на повестке. О движении в сторону нижней границы растущего тренда (3670 пунктов) можно будет рассуждать при спуске под зону 3765-3775 пунктов. Без ухудшения внешнего фона в понедельник такой спуск маловероятен. Кроме того, в США выходной, а значит, активность на глобальных фондовых площадках будет пониженной", - считает аналитик инвесткомпании BCS Express Василий Карпунин.

По словам старшего риск-менеджера компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса, индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в первой половине дня понедельника в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона. Во второй половине дня локальный рынок акций способен продолжить боковое движение. Этому будет способствовать праздничный день в США и отсутствие публикаций значимой иностранной макроэкономической статистики. Некоторое оживление в ход торгов в России сегодня способны внести лишь ожидаемые новости по поводу пересмотра суммарной квоты на добычу нефти в рамках международной сделки в формате ОПЕК+. Сложившаяся ситуативная неопределенность пока не выглядит угрозой для цен на "черное золото" при текущем балансе спроса и предложения на глобальном нефтяном рынке. И все же не стоит забывать о том, что неожиданный временный развал указанного соглашения об ограничении добычи в марте 2020 года стал стимулом для очень быстрого и сильного падения биржевых цен на нефть.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,81 млрд рублей (из них 1,83 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома", 783,28 млн рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 746,38 млн рублей на акции "Норникеля").