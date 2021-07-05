Возможны движения рубля в диапазоне 73-73,70 руб./$1 в течение недели - Росбанк

Возможны волатильные движения рубля в диапазоне 73-73,70 руб./$1 в течение текущей недели при отсутствии негативных геополитических новостей, говорится в комментарии Росбанка.

"Рубль в моменте сохраняет поддержку от нефтяных котировок в преддверии соглашения ОПЕК+ наряду с ожиданиями решительных действий Банка России в июле. В то же время на предстоящие пару недель новых драйверов для укрепления национальной валюты не просматривается, а давление со стороны ежедневных покупок валюты со стороны Минфина может остаться прежним (мы ожидаем эквивалент 9-10 млрд руб./день в течение июля). Если геополитический фон не принесет негативных новостей, рубль может локализовать волатильность в интервале 73-73,70 руб./$1 на горизонте недели", - отмечают эксперты банка.

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