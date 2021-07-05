Антиинфляционный фокус ЦБ в целом позитивен для длинных ОФЗ - "Локо-Инвест"

Антиинфляционный фокус ЦБ РФ в целом позитивен для длинных рублевых гособлигаций, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Кривая ОФЗ в пятницу оставалась почти неизменной, активность была низкой как в классических ОФЗ, так и во флоатерах. Статистика из США влияния на рынок не оказала, игроки остаются в выжидательной позиции из-за неопределенности по скорости дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Антиинфляционный фокус ЦБ позитивен для длинных бумаг, но при более высокой (чем ожидается сейчас) терминальной ставке ЦБ негативное давление на длинные бумаги также возможно", - пишет эксперт в своем комментарии.

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