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05 июля 2021 года 11:10
Идея дня: акции Mosaic привлекательны для покупки на текущих уровнях - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции компании Mosaic Co. привлекательны для покупки на текущих уровнях, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". "Ключевые драйверы роста бумаги - это введение ЕС санкций в отношении компании "Беларуськалий", на которую приходится 20% мирового экспорта калийных удобрений, что в свою очередь может привести к дефициту на глобальном рынке. Также в среднесрочной перспективе засуха в США и Бразилии приведет к повышению цен на удобрения, что окажет положительное влияние на стоимость акций компании. Опасения относительно ужесточения монетарной политики, появившиеся после выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла, привели к распродажам в секторе сельского хозяйства, предоставляя хорошую возможность для входа в позиции", - указали в своем аудиоподкасте эксперты "ВТБ Мои Инвестиции". Потенциал роста котировок акций по консенсус-прогнозу составляет 22%, отметили аналитики. Mosaic - одна из ведущих мировых компаний, производящая концентрированные фосфаты и удобрения для сельскохозяйственных культур. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-MOSAIC-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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