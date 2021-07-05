Идея дня: акции Mosaic привлекательны для покупки на текущих уровнях - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции компании Mosaic Co. привлекательны для покупки на текущих уровнях, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Ключевые драйверы роста бумаги - это введение ЕС санкций в отношении компании "Беларуськалий", на которую приходится 20% мирового экспорта калийных удобрений, что в свою очередь может привести к дефициту на глобальном рынке. Также в среднесрочной перспективе засуха в США и Бразилии приведет к повышению цен на удобрения, что окажет положительное влияние на стоимость акций компании. Опасения относительно ужесточения монетарной политики, появившиеся после выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла, привели к распродажам в секторе сельского хозяйства, предоставляя хорошую возможность для входа в позиции", - указали в своем аудиоподкасте эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

Потенциал роста котировок акций по консенсус-прогнозу составляет 22%, отметили аналитики.

Mosaic - одна из ведущих мировых компаний, производящая концентрированные фосфаты и удобрения для сельскохозяйственных культур.

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