Возможно умеренное давление на котировки акций Черкизово в понедельник - BCS Express

Котировки акций ГК "Черкизово" могут оказаться под умеренным давлением в понедельник из-за произошедшего в субботу пожара на территории предприятия "Алтайский бройлер" (принадлежит группе), затронувшего склады и производственные помещения, отмечают аналитики BCS Express в комментарии инвесткомпании.

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