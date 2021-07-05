Рубль останется в диапазоне 72-74 руб./$1 в понедельник - ПСБ

Курс рубля по отношению к доллару останется в диапазоне 72-74 руб./$1 в понедельник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Инвесторы на текущей неделе ждут решение ОПЕК+, а также публикацию протокола последнего заседания ФРС (в среду), отмечает эксперт.

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