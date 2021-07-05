Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, останется в понедельник около 7,20% - ПСБ

Доходность 10-летних рублевых гособлигаций, скорее всего, останется в понедельник в середине диапазона 7,10-7,30% годовых, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

Рынок рублевых облигаций в пятницу и на протяжении всей прошлой недели отыгрывал "ястребиный" сигнал Э. Набиуллиной о возможном повышении ключевой ставки на заседании 23 июля на 25-100 б.п., констатирует эксперт ПСБ. Под сильным давлением оказались короткие гособлигации. Доходность 2-летних ОФЗ выросла до 6,91% годовых (+4 б.п. в пятницу и +28 б.п. за неделю). Длинные ОФЗ изменились мало, 10-летние ОФЗ 26235 завершили торги в пятницу с доходностью 7,17% (+4 б.п. за неделю).

"Из позитивных новостей отметим сокращение планов заимствований Минфином РФ до 0,7 трлн руб. в третьем квартале текущего года по сравнению с 1 трлн руб. в первом и втором кварталах. В понедельник ожидаем, что 10-летние ОФЗ останутся в середине диапазона 7,10-7,30% годовых", - указывает Монастыршин.

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