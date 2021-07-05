Цена нефти будет консолидироваться в диапазоне $75-76/барр. в понедельник - ПСБ

Котировки нефти марки Brent будут консолидироваться в диапазоне $75-76 за баррель в понедельник в ожидании итогов саммита ОПЕК+, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Страны ОПЕК+ не смогли в пятницу принять единое решение и перенесли встречу на понедельник. Цена на нефть реагирует на эти новости сдержанно, ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживается выше $76 за баррель. Тем не менее отсутствие консенсуса в рамках альянса повышает риск того, что страны перестанут соблюдать квоты и начнут активнее наращивать добычу, что окажет давление на баланс (сместив его в сторону предложения) и цены. В понедельник ждем консолидацию котировок нефти марки Brent в зоне $75-76 за баррель до итогов саммита ОПЕК+", - пишет аналитик в своем комментарии.

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