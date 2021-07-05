Вероятно ослабление рубля до 74,6 руб./$1 в ближайшее время - "Алор Брокер"

Вероятно ослабление курса рубля к доллару до уровня 74,6 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Пара доллар/рубль пытается отыграть пятничное снижение, которое было вызвано прикрытием спекулятивных "лонгов" на снижении курса доллара к корзине мировых валют после выхода противоречивой статистики по занятости в США. За утреннюю сессию понедельника рубль подешевел к доллару на 0,3%. Для покупки рубля против доллара мы не видим никаких поводов. Пара доллар/рубль попытается отыграть фигуру "двойное дно" и уйти к сопротивлению 74,6 руб./$1", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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